شاهد لاعبا يقبل المذيعة عنوة على الهواء.. وهذا ما حصل

لا شك أن لاعب كرة المضرب ماكسيم هامو لم يكن يتخيل أن تحرمه "قبلة" أو هفوة وإن كبيرة من بطولة فرنسا لكرة المضرب.

وفي التفاصيل أن اللاعب الفرنسي الفتي، وبعد خسارته في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، وأثناء مقابلة معه مباشرة على الهواء، أقدم على الإمساك بالمذيعة من كتفيها، وقبلها عنوة، ولم يكتف على ما يبدو بقبلة واحدة بل أعاد الكرات مرات عدة، في حين لم تجد مذيعة يورو سبور أي سبيل لدفعه عنها.

وأمام هذا التصرف الطائش، حرمه منظمو البطولة الثلاثاء من المشاركة في الدور الأول من بطولة رولان غاروس.

Maxime Hamou has been kicked out of the #FrenchOpen for grabbing and kissing TV presenter Maly Thomas - shocking! pic.twitter.com/TV3n0GCEVs — Sportsbet.io (@sportsbet_io) May 30, 2017

من جهتها، قالت المذيعة في تصريحات لاحقة: "إنها لو لم تكن على الهواء لقامت بلكمه دون تردد."

وأعلن المنظمون في بيان الثلاثاء منع هامو من دخول ملاعب البطولة التي تستمر حتى 11 يونيو، واصفين تصرفه بالبغيض.