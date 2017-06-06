مطبخ المستقبل يعد الوجبات ذاتياً ويتسوق من البقالة

ربما لن يكون هناك #روبوت في المطبخ في وقت قريب لطهي العشاء للأسرة. ولكن هذا لا يعني أن الابتكارات التكنولوجية تقاعست عن المساعدة في #المطبخ، بحسب ما نشرته مجلة "تايم" الأميركية.

هناك مجموعة من الشركات العملاقة المتخصصة في صناعة الأجهزة جنبا إلى جنب وعدد من الشركات الناشئة التي تنتج المعدات الصغيرة، تقوم بإنتاج أجهزة تساعد في إعداد وجبات الطعام وتتولى مهام #التسوق من محلات البقالة بحيث يمكن للأسر تناول الطعام بشكل صحي أكثر. وإليك نظرة على بعض من أكثر الأجهزة الواعدة حتى الآن:

1 - زر سحري لإعادة طلب مواد البقالة

يرغب موقع "أمازون" في جعل إعادة طلب المواد الغذائية بسيطا للغاية، بحيث يكون بمجرد الضغط على زر، ومن المرجح أن يكون هذا الزر هو زر (-) على لوحة المفاتيح، حتى يسهل الضغط عليه بدون إمعان النظر. يمكنك إعادة إصدار الأمر بموافاتك بالعناصر المحددة التي تتوافر عن طريق الخدمة الرئيسية بالشركة بمجرد ضغطة واحدة. وتبيع "أمازون" مجموعة متنوعة من الأزرار من أجل إعادة التزويد بعناصر مثل عجائن الأسماك المشوية مع الجبن وأكياس شطائر "زيبلوك".

2 - ثلاجات تقوم بالتسوق

تهدف #سامسونغ و"إل جي" إلى جعل #الثلاجة أكثر من مجرد أداة للتخزين. إن ثلاجة "سامسونغ فاميلي هاب" و"إل جي سمارت إنستا فيو" إنما هي ثلاجات تهدف إلى تيسير طلبك للبقالة، أو العثور على وصفات طعام. أولئك الذين يستخدمون تلك الثلاجات يمكنهم أن يصدروا أوامر لمحال البقالة، وذلك من خلال بند البقالة المدون بتطبيق "ماستركارد". وفي الوقت نفسه، تستخدم "إل جي" مساعد أمازن "أليكسا" لإعادة ترتيب العناصر أو البحث عن وصفات بصوتك.

3- كاميرا رصد الثلاجة

أنت لا تحتاج إلى شراء ثلاجة متصلة بالإنترنت للحصول على بعض فوائد الأجهزة الذكية، وذلك لأن كاميرا الثلاجة الأكثر ذكاء المعروفة باسم " فريدج كام" هي كاميرا لاسلكية تسمح لك بأن ترى محتويات الثلاجة، وأن تتابع تواريخ انتهاء الصلاحية من خلال أحد التطبيقات. ويمكنك أيضا الحصول على اقتراحات بوصفات وجبات على أساس المكونات المتوافرة لديك. وتساعدك على طهي الطعام.

4 - فرن ذاتي الطهي

إذا كنت تحاول طبخ شريحة لحم نادرة للمرة الأولى، فقد لا تعرف بالضبط المدة التي تتركها في الفرن أو عند أية درجة حرارة يتم طهيها. ويهدف الفرن الذكي June "يونيو" للمساعدة، وذلك باستخدام كاميرا مدمجة، وأجهزة استشعار الوزن، وميزان الحرارة وجهاز ذكاء صناعي، حيث يمكنه التعرف تلقائيا على بعض الأطعمة وتحديد كيفية طهيها.

عليك مجرد دفع الشريحة في الفرن وسوف يقوم "June" ببقية العمل، بل ويقوم بتذكيرك متى تقلبها على الوجه الآخر. وحتى الآن يمكن لـ"June" التعرف على الدجاج، لحم الخنزير المقدد، سمك السلمون، الفطائر ورقائق كوكيز الشوكولاته، من بين غيرها من الأطعمة.

5 - ميزان الخباز الأكثر ذكاء

إن الخبز يتطلب الدقة. كما أن إضافة الكثير من أي عنصر بمفرده سوف يدمر طبقا بأكمله. لذلك فإن ميزان الخبز الذكي مثل "بيرفكت بييك" و"دروب" تهدف إلى منع كوارث الطهي. وكلاهما يستخدمان تطبيقا يمكنه أن يخبرك متى تقوم بسكب ما يكفي من الدقيق أو السكر. إن تطبيق "بيرفكت بييك" Perfect Bake يمكن أن يساعدك على العثور على وصفات على أساس المتوافر لديك من الأطعمة والتوابل. في حين أن تطبيق "دروب" Drop يمكن أن يقول لكم كيفية استبدال مكونات عوضا عن تلك غير المتوافرة لديك.

6 - مساعد رقمي لوصفات طهي شفوية

إن الوصول إلى #الهاتف_الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، عندما تكون يداك مغطتين بعجين الكعكة، يعد أمرا صعبا. ولكن مكبر الصوت المتصل بالإنترنت، من طراز "أمازون إيكو" و"غوغل هوم" يمكنه قراءة الوصفات بصوت عال أو تعيين جهاز ضبط الوقت. كلاهما يمكنه سحب وصفات طهي من مصادر مثل موقع أو تطبيق "Allrecipes" و"Food Network"، تحافظ على صحتك.

7 - شوكة تبطئ تناول الطعام

"هابيفورك" HAPIfork تهدف إلى مساعدتك على فقدان الوزن عن طريق منعك من تناول الطعام بسرعة كبيرة. إنها سوف تهتز وتضيء للإشارة إلى أنك تستهلك الطعام بسرعة كبيرة جدا. ويمكن قياس إجمالي الوقت الذي يستغرقه تناولك لوجبتك. ولكن قد تكون الفوائد مشكوكا فيها: ففي حين أن هناك بعض الأدلة التى تشير إلى أن تناول الطعام ببطء يساعد على تحقيق أقصى قدر من الامتلاء بعد الوجبات، إلا أنه تبين من دراسة جرت مؤخرا أن استخدام شوكة تهتز للأكل أبطأ لا يؤدي إلى الشعور الكامل بالامتلاء أو انخفاض كبير في استهلاك كميات الطعام.

8 - طبق يحدد حجم الوجبة

إن عدد السعرات الحرارية وتسجيل وجبات الطعام يدويا يمكن أن يكون مرهقا، وهذا هو السبب في استخدام الطبق الذكي "توب فيو"، الذي يقوم بهذه الخطوات نيابة عنك. يوظف الطبق ميزانا وتطبيقا ذكيا لتحديد المواد الغذائية ومن ثم مساعدة من يتناولون الطعام في تجزئة وجباتهم والحفاظ على نظام غذائي متوازن.

9 - كوب يمنع الجفاف

ويهدف الكأس الذكي "برايم فيسيل" إلى منع الجفاف - والذي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار الصحية الضارة - من خلال تتبع استهلاك المياه على مدار الساعة يوميا. إن جدول قياس على جدار الكأس تضيء للإشارة إلى مستوى الترطيب، والتطبيق الذكي المرافق يجعل من الممكن مراقبة المدخول على مدار اليوم. كما أنه يتكامل مع تطبيق الصحة من #آبل الخاص بـ "آيفون" بحيث يمكنك توصيل البيانات حول استهلاك المياه الخاصة بك جنبا إلى جنب مع غيرها من مقاييس اللياقة البدنية.