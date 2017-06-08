بقرة تقتل متنزهة بالنمسا.. في "ظروف غامضة"

ذكرت وسائل إعلامية نمساوية أن متنزهة أصيبت إصابة قاتلة، الأربعاء، بعدما هاجمتها بقرة أو عدة بقرات بمنطقة تيرول في #النمسا.

وكانت الضحية وصديقة لها تتنزهان مع كلابهما في مرعى على ارتفاع 1300 متر عندما وقع الهجوم في ظروف لا تزال غامضة على ما أوضحت الصحيفة المحلية "تيرولر تاغيتسايتنوغ".

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء النمسوية (ابا)، إن "بقرة أو عدة #بقرات هجمت عليها"، ما أدى إلى إصابة المتنزهة وهي من سكان المنطقة نفسها إصابة قاتلة، ولم تصب رفيقتها بأي أذى.

وفي تموز/يوليو 2014 تسببت #بقرة بمقتل سائحة ألمانية في الـ45 كانت تتنزه مع كلبها عند مرورها وسط قطيع في منطقة #تيرول أيضا.