شاهد كيف جعل المرض هذا الإندونيسي مثل الفيل!

أظهر فيديو مروع رجلاً يعاني من ورم هائل معلق في وجهه، مثل الجذع أو أنف الفيل، حتى إن إحدى عينيه برزت في الورم للخارج.

الرجل اسمه "هيردي فيرمانسيا"، وقد عانى من هذا الشيء منذ أن كان طفلاً صغيراً، ما اضطره للتسرب من المدرسة، وهو الآن في عمر الـ 34.

ويظهر الفيديو ما لا يمكن لكل الناس أن تشاهده من منظر مؤلم بالفعل، لمعاناة هذا الشخص، فيما تخشى أسرته أن يموت بسبب هذا المرض المخيف.

منذ 3 أشهر

كان فيرمانسيا، الذي ينتمي إلى قرية واناكيرتا في جاوا الغربية بإندونيسيا، قد أزال الورم خمس مرات منذ ظهوره لأول مرة على جفنه عندما كان عمره ثلاثة أشهر، ولكنه سرعان ما يعود من جديد.

وذكر والداه أنهما قد أنفقا كل أموالهما على الجراحة والعلاج لطفلهما العاشر، حتى إنهما باعا منزل الأسرة لتمويل الرعاية الصحية لابنهما، والآن قاما بنشر هذا الفيديو على أمل أن الحكومة الإندونيسية سوف تساعدهم.

وقالت والدته ماريا البالغة من العمر 77 عاماً: "لقد ولدت فيرمانسيا كطفل طبيعي، ولكن بعد ثلاثة أشهر، ظهرت ورمة صغيرة على جفنه الأيمن، وتمت إزالتها خمس مرات متتالية من خلال العمليات الجراحية، لكنها تعود للظهور مرة أخرى".

قلق وسخرية

وأضافت الأم: "نحن قلقون جدا لأن حالته تبدو مهددة للحياة، وقد تعطلت إحدى عينيه عن الرؤية، ونحن نخشى أنه قد يموت جراء هذا الوضع".

وقالت إن ابنهما ترك المدرسة الإعدادية بسبب هذا الوضع الذي جعله دائما مثارا للسخرية من زملائه والكل.

وأوضحت: "الآن الورم لم يعد مقتصراً على الوجه، فقد بدا في الانتشار بالظهر واليدين والبطن والصدر والقدمين".

وقال عائلته إنه غير قادر على التحدث أو تناول الطعام بشكل صحيح، ويضطر إلى العيش حياة معزولة لأن الناس في القرية يخافونه.