ماذا فعلت دبي لتنبيه السائقين على تغيير "سرعة الشارع"؟

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في #دبي في تنفيذ تجربة استخدام الأصباغ الملونة "اللون الأحمر" في الشوارع التي تخضع لتغيير حد السرعة المقررة.

وشملت التجربة شارع عود ميثاء "قرب تقاطع بوكدرة " على امتداد شارع دبي والعين والذي يتم فيها خفض حد السرعة القصوى من 100 كلم/ساعة إلى 80 كلم/ساعة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة أنه تم تنفيذ التجربة في موقع معين مبدئياً على شارع عود ميثاء "قرب تقاطع بوكدرة" على امتداد شارع دبي والعين بحيث تشمل المسارب كافة بشكل يلفت انتباه مستخدمي الطريق كوسيلة تنبيهية للالتزام بسرعة الشارع المقررة وأنه سيتم تطبيق مراحل استخدام الأصباغ الملونة في مناطق تغيير السرعة على بعض الطرق الحيوية الأخرى في إمارة دبي وفق برنامج زمني تدريجي بهدف اعتياد السائقين عليها حرصاً على سلامتهم وتفادياً للمخالفات والحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وفقاً لرؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".

وقالت إنه "وفقاً لتوجهات هيئة #الطرق_والمواصلات وتماشياً مع توصيات استراتيجية السلامة المرورية للوصول إلى رؤية (صفر وفاة) على طرق الإمارة فقد قامت الهيئة بدراسة وتطبيق مقترح تطويري على شارع عود ميثاء في الجزء الذي يتم خفض حد السرعة القصوى عليه من 100 كلم/ساعة إلى 80 كلم/ساعة وذلك من خلال تلوين مسار المركبات باللون الأحمر ووضع علامات أرضية مثلثة الشكل على طرفي الخطوط الفاصلة بين المسارات بالإضافة إلى كتابة حد السرعة القصوى على كل مسار للمركبات وتكثيف عدد اللوحات التحذيرية لخفض السرعة على الأجزاء التي يتم خفض السرعة المحددة فيها".

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أن هذا الموقع يعتبر موقعا تجريبيا وأنه سيتم تطبيق الفكرة على #شارع_الشيخ_زايد بالقرب من التقاطع الخامس في موقع خفض السرعة من 120 كلم/ساعة إلى 100 كلم/ساعة بالإضافة إلى شارع جبل علي ولهباب بالقرب من منطقة لهباب في موقع خفض السرعة من 120 كلم/ساعة إلى 100 كلم/ساعة تفاديا لتجاوز السرعة المحددة والتعرض لمخالفات مرورية بواسطة الرادارات.

ولفتت إلى أنه سيتم تقييم العينة التجريبية في الفترة القادمة لدراسة مدى تأثيرها على سلوكيات السائقين حيث من المتوقع أن يساهم هذا المقترح بنسبة كبيرة في الالتزام بالسرعة المحددة وتفادي وقوع حوادث محتملة.