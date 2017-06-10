أصبح للمسلمين 15 نائباً في برلمان بريطانيا منهم 8 نساء

ضرب المسلمون، وهم 3 ملايين و500 ألف بـ #بريطانيا، أي تقريباً 5.5% من سكانها البالغين 63 مليوناً، رقماً قياسياً نيابياً فيها، بحصولهم على نسبة 2.5% من عدد الأعضاء في أحد أعرق وأقدم ديمقراطيات العالم، وهو البرلمان البريطاني، أو "مجلس العموم" المكون من 650 نائباً، فبعد الانتهاء أمس الجمعة من فرز كل الأصوات، تأكد فوز 15 مسلماً، منهم 8 نساء، إضافة إلى عربية الأصل مسيحية، وشقت طريقها إلى المجلس باكراً بعمر الشباب، ولأول مرة، وهي Layla Moran العضو بحزب الديمقراطيين الأحرار.

كان فوزها مفاجئاً على منافس توقع كثيرون فوزه، وهو Nicola Blackwood من حزب المحافظين، لكن الرياح عاكست سفينته في اليوم الأخير للانتخابات على ما يبدو، فحصل في دائرة "أوكسفورد الغربية وأبينغدون" الانتخابية، على 25440 وهي على 26252 صوتاً.

موران، أستاذة فيزياء بجامعة أوكسفورد، ملمة بالعربية ومن المدافعين عن "خروج ناعم" لبريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي، ولدت منذ 27 سنة لأب بريطاني وأم فلسطينية مسيحية، أصلها من القدس المحتلة، طبقاً لما قرأت "العربية.نت" بسيرتها المتوافرة إنترنيتيا، وفيها أنها عزباء، ذاقت في 2010 طعم الهزيمة الانتخابية باكراً في حياتها، فقد كان عمرها 20 حين خاضت انتخابات ذلك العام، لكنها ثابرت على الحلم وجعلته حقيقة.

الأب باكستاني والأم بولندية

ومن أصل 79 مسلماً خاضوا انتخابات الخميس الماضي، فاز 15 بمقعد نيابي، بزيادة 78% عن 9 فازوا بانتخابات 2015 العامة، ومعظم من حالفهم الحظ، هم أصلاً من باكستان، منهم Afzal Khan البالغ 59 سنة، وهو نائب عن حزب العمال في البرلمان الأوروبي. كما فازت الدكتورة Roseena-Allin Khan المولودة في بريطانيا قبل 40 عاماً لأب باكستاني وأم بولندية، وهي من حزب العمال، وسبق أن فازت بالمقعد نفسه في الانتخابات النيابية السابقة، ومثلها فاز باكستاني الأصل آخر، هو المحامي Imran Hussain البالغ 39 سنة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الباكستاني الأصل من كشمير Khalid Mahmood من حزب العمال أيضاً، وهو نائب مستمر منذ 2001 بالفوز بالانتخابات. كما فاز Mohammed Yasin من "العمال" أيضاً، ومعه فاز باكستاني الأصل من كشمير مثله، هو Nusrat Munir Ul-Ghani البالغ 45 سنة، إضافة إلى من أمضت معظم طفولتها بباكستان، حيث ولدت قبل 45 سنة، وهي Naseem Naz Shah من حزب المحافظين.

هاجرت مع عائلتها صغيرة بعمر 9 سنوات

وفازت البنغالية الأصل Roshanara Ali بمقعد لحزب العمال، كما والباكستانية الأصل Rupa Huq بمقعد لحزب العمال أيضاً، كذلك فازت زميلتها Tulip Rizwana Siddiq بمقعد للحزب نفسه، وأيضاً خرجت من الانتخابات فائزة زميلتها الباكستانية الأصل Yasmin Qureshi وهي من "العمال" أيضاً، وفي ملخص عن سيرتها طالعته "العربية.نت" بموقعها، أنها هاجرت مع عائلتها صغيرة بعمر 9 سنوات إلى بريطانيا. كما كان الباكستاني الأصل Faisal Rasheed بين الفائزين، وهو رئيس سابق لبلدية دائرة Warrington الانتخابية، وفيها حقق فوزه بمقعد لحزب العمال.

فاز أيضاً كشميري الأصل، عمره 39 عاماً، وهو Rehman Chishti بمقعد لحزب المحافظين، ومعه فازت كشميرية الأصل من باكستان أيضا، وهي Shahbana Mahmood من حزب العمال، وبنتيجة باهرة حصدت فيها وحدها 82.7% من الأصوات بدائرتها الانتخابية، فنالت 34166 صوتاً، وهي بحسب ما قرأت "العربية.نت" في موقعها الشخصي، محامية ونائبة منذ 2010 في دورتين متتاليتين. وأيضاً خرج الباكستاني الأصل Sajid Javed فائزاً بمقعد لحزب المحافظين.