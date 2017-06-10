بالأسماء.. 59 أردنية ضمن قائمة أفضل رائدات الأعمال

في محاكاة لقائمة مجلة "فورتشن 500" نشرت منظمتان خيريتان الخميس قائمة بـ500 رائدة أعمال في #الأسواق_الناشئة، في محاولة لتغيير المفهوم النمطي الذي يصور #رواد_الأعمال كرؤساء شركات وإلهام #النساء في أنحاء العالم. وتضمنت اللائحة اسم 59 امرأة من الأردن برزن في مجال الأعمال.

وضمت قائمة #فاونديشن_500 #رائدات أعمال من 11 بلداً يواجه فيها كثير من النساء صعوبات في الحصول على التعليم والخدمات المالية والقروض على عكس الرجال.

وتحاكي القائمة، وهي مبادرة بين "هيئة كير الدولية" ومؤسسة "إس. آند إم" غير الربحية، قائمة مجلة "فورتشن 500" الشهيرة للشركات الأميركية، لكنها تلقي الضوء على مسؤولين تنفيذيين غير تقليديين/ منهم امرأة من زيمبابوي تدير متجرا متحركا للعقاقير وامرأة أردنية أسست استوديو مؤقتاً للوشم.

وضمت القائمة نساء من إندونيسيا والفلبين ونيبال وسريلانكا وبيرو وجواتيمالا و #الأردن وزامبيا وبوروندي وساحل العاج و #اليمن.

واختارت "فاونديشن 500" امرأة في بيرو تدعى أنديا جالا (20 عاما) تدير مزرعة للسلمون وترأس جمعية نسائية للمنتجين بنفس المجال. وقالت جالا في تقرير عن المشروع: "نريد من خلال الجمعية أن نفتح مطعما بجوار مزرعة السلمون حتى نجذب المزيد من الزوار. نريد أن نحولها إلى منطقة سياحية".

أما رائدات الأعمال الأردنيات اللواتي ضمتهن القائمة، فهنّ:

- رائدة البري، مالكة ومديرة شركة Raeda Kitchen Supplies.



- كفاح إبراهيم غنام، مؤسسة شركة مأكولات وجمعية تهدف لتمكين المرأة.



- يارا غسان عياصرة، مؤسسة شركة Yara Crochet.



- ندوة محمد رشيد مرجان، مالكة شركة Italian Accessories.

- شهد الجلام، مؤسسة ومديرة ستوديو للوشم بالحنة.



- جهاد عبدالكريم شمايلة، مؤسسة شركة Jehad Bedding.



- حرية مراوع سليمان، مؤسسة ومالكة شركة Sapharon Group.



- سلطانة حسن سلطان، مالكة ومديرة Sultana Accesories.



- ربيعة إبراهيم يوسف غنام، مالكة Rabiaá Supermarket.



- لينا حمد المعايطة، مؤسسة Hammad Cheese.



- سماح ماجد حويشل البحابصة، مؤسسة Samah Fasion Retail.



- صباح عبدالرحمن النجار، مؤسسة Sabah Tailoring.



- هند فؤاد الدبابسة، مؤسسة Fuad Gourmet.



- منى عبدالرحمن، مديرة Abdel Fashion.



- سوسن رضوان، مالكة Radwan Wood Details.

- حفصة إبراهيم أبو صالح، مالكة Hafsa's Company.

- منال حليلو، مالكة Halilo Tailoring.

- سلوى محمود نصار، مؤسسة Salwa Cheese and oil.



- رندة فوزي عبداللطيف شرايعة، مالكة Randa Cake.

- سحر دقة، مالكة Daqqa's.

- انتصار غنام، مؤسسة Intisar's Olive Oil.

- فيوليت هوشير، مؤسسة Violet's Sewing.

- نسرين زحالقة، مالكة Nisreen's Store.

- أمل الخطيب، مالكة Amal's Beauty .

- غادة الخطيب، مديرة Al-Khateib Painting.

- حياة الهندي، مديرة Al-Hindi Beds.

- منى أحمد، مالكة Muna's Business.

- نجاد أبو هدية، مالكة Najad's Crafts.

- لينا معايطة، مالكة Lina's Business.

- ميسون العباهرة، مالكة Maysoon's Cleaning Products.

- ليلى حمد، مالكة Laila's Bakery.

- فاطمة حمزة، مالكة Fatima's Enterprise.

- هناء القلقيلي، مالكة Hana´a Al-Qalqeli Business.

- منى درويش، مالكة Muna's Business.

- نجاد محمد، مالكة Najad's Company.

- أمل أبي ريحان، مالكة Amal's Accessories.

- سلوى نصار، مؤسسة Nassar Cheese.

- حافظة إبراهيم أبو صالح، مالكة Hafsa's Company.

- حرية حسن، مالكة Horiyeh's Own.

- مريم ساليم، مالكة Mariam's Second Hand.

- ابتسام سليم، مؤسسة Salem Food.

- رندة شرايعة، مديرة Randa's Desserts.

- فاطمة سلطان، مالكة Fatima's Perfumes.

- نهى دقة، مديرة Daqqa Deserts.

- شفاء عمر، مالكة Shifa' Nutritionist.

- مجدولين نوفل، مديرة Nofal Cosmetics Store.

- نهلة إبراهيم، مالكة Ibrahim Candles.

- هالة عبدالقادر، مالكة Abdelqader Gold.

- خديجة محمد، مالكة Khadeeja's Appetizers.

- خيرية عبدالهادي، مالكة Khayriyeh's Business.

- عبير زيتوني، مالكة Zaytooni Skincare.

- مجد القايد، مالكة Majd's Company.

- آمنة البليدي، مؤسسة Amneh's Enterprise.

- بدرية قطليش، مالكة Katleesh Foods.

- دلال زياد عامر، مؤسسة Dalal Ziad Amer Perfumes.

- حنان غلاب ناصر، مالكة Hanan's Sheets.

- نجا أمين، مؤسسة Amin Glass.

- مفيدة أحمد، مؤسسة Mufida's Mosaic.

- لبنة سليم، مؤسسة Alwan.