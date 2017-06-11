بالفيديو.. لماذا أكل هذا المؤلف كتابه على الهواء؟

جاءت نتائج #الانتخابات_البريطانية بعيدة عن توقعات #تيريزا_ماي، ولكن على الأقل فالأمر أهون بالنسبة لها من أن تأكل أيا من الأوراق الرسمية أو الكتب التي أطلقت تعهدات بها، مثلما فعل مؤلف أحد الكتب.

فقد قام #المؤلف #ماثيو غودوين بتنفيذ وعده بأن #يأكل_كتابه الجديد إذا ما حقق #حزب_العمل_البريطاني بقيادة #جيريمي_كوربين ليلة ناجحة في الانتخابات يوم الخميس الماضي.

ومنذ أن جاءت النتائج بعكس توقعات غودوين فإن أنصار حزب العمل قاموا بملاحقته بالتغريدات أن يفي بما سبق أن وعد به في تغريدة سابقة يوم 27 من شهر مايو الماضي.

وكان غودوين قد قال إن حزب العمل لن يحرز أكثر من نسبة 38 بالمئة في الانتخابات، وإذا حصل العكس فسوف يكون مستعدا لأكل كتابه عن البريكست.

وجاءت النتيجة بأكثر من 40 بالمئة، ما يعني على المؤلف تأكيد وعده بالتنفيذ الفوري، وقد فعل ذلك في مقابلة تلفزيونية بقناة "سكاي نيوز" عندما قام مقدم البرنامج بتذكيره بما وعد.

ردة فعل المؤلف

قال غودوين تعقيبا على النتائج: "لقد شعرت بالدهشة فعليا أن كوربين حصل على نقطتين أكثر مما توقعت، وهذا يدفعني لأكل كتابي فورا".

وأضاف: "إن نقطتين تصنعان الكثير من الفرق، وأنا رجل أوفي بكلمتي، ولهذا سوف أقوم بأكل كتابي".

وفي الوقت الذي أخذ فيه ورقة من الكتاب ووضعها بشكل غير مريح في فمه بحيث كان صعبا أكلها فعلا، قال: "إنه كتاب عسير على الأكل فعلا. كما أن هناك العديد من المواد الكيميائية في الورق، ولكن ما وعدت به يجب أن يحصل".

ولكن يبدو أن الجدل لن يصل إلى نهايته، كما قال المنتج بالقناة بايام إدالات، فإنه لم يبتلع الصفحة التي كان قد بدأ في قضمها.