خبر سار لرونالدو.. ما هو؟

أفاد التلفزيون البرتغالي SIC السبت أن نجم #ريال_مدريد، كريستيانو #رونالدو، رزق يوم الخميس الماضي بتوأم، إلا أنه لم يكشف هوية الأم.

وقد رزق نجم المنتخب البرتغالي بصبي يدعى ماتيو، وابنة ستحمل اسم إيفا، بحسب ما أوردت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن رونالدو أب لطفل واحد يدعى كريستيانو جونيور، ويبلغ من العمر 6 أعوام، وهو من أم مجهولة أيضًا.

وكانت تقارير بريطانية قد أشارت في مارس الماضي إلى أن اللاعب الشاب ينتظر توأما.

يذكر أن هداف ريال مدريد يواجه منذ أواخر الشهر الماضي بعض المشاكل القانونية، لا سيما أن السلطات الإسبانية تلاحقه بتهمة التهرب من الضرائب.

فقد ذكرت العديد من التقارير أن رونالدو تهرب من دفع ثمانية ملايين يورو مستحقات للسلطات الإسبانية. ووفقا لمحطة "كادينا سير" الإذاعية، فإن مصلحة الضرائب الإسبانية أحالت التقارير المتعلقة بتحقيقات خاصة بعائدات الضرائب المستحقة على رونالدو عن أعوام 2011 و2012 و2013 و2014، إلى مكتب المدعي العام للجرائم المالية.