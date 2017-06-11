سحب خضراء وحمراء مضيئة تجتاح سماء أميركا.. فما سرها!

قد تظهر #سحب_خضراء وحمراء في السماء فوق الساحل الأميركي الأوسط المطل على المحيط الأطلسي، مساء الأحد، وذلك خلال تجربة علمية طموحة تسعى إدارة الطيران والفضاء الأميركية #ناسا من خلالها إلى معرفة المزيد عن الجسيمات المشحونة في الجزء العلوي من #الغلاف_الجوي للكرة الأرضية.

ومن المقرر أن ينطلق #صاروخ صغير يحمل عشر عبوات من عنصر الباريوم ومواد كيمياوية أخرى من جزيرة والوبس في #فرجينيا بين الساعة 9:04 و9:19 مساء بتوقيت شرق #الولايات_المتحدة.

وبعد خمس دقائق ستطلق العبوات، وهي في حجم علب المشروبات الغازية، أبخرة حمراء وخضراء تميل للزرقة والتي ستأخذ شكل سحب صناعية ربما يمكن مشاهدتها من #نيويورك إلى #نورث_كارولاينا.

وقالت ناسا على موقعها إن الألوان ستكون مضيئة بسبب تفاعل ضوء الشمس مع الكيمياويات.

ورغم أن الرحلة ستدوم ثماني دقائق تقريبا قد تستمر #السحب_الملونة عالقة في السماء لمدة 20 دقيقة وفقا للأحوال الجوية.

وسترصد المحطات الأرضية لناسا في جزيرة والوبس وداك في نورث كارولاينا السحب بحيث يتمكن العلماء من معرفة المزيد عن الغلاف الأيوني للأرض، وهو طبقة في الجزء العلوي من الغلاف الجوي تتكون من جسيمات مشحونة تطلق في الفضاء ولها تأثيرات مثل الشفق القطبي الذي يمكن رؤيته فوق القطبين الشمالي والجنوبي.

ويسعى العلماء لمعرفة المزيد عن تفاعل الغلاف الأيوني مع باقي طبقات الغلاف الجوي.

وقالت ناسا "يتشكل الغلاف الأيوني عن طريق موجات الغلاف الجوي أسفله واستجابة فريدة للظروف المتغيرة في الفضاء".

وذكرت ناسا أن الإطلاق قد يتأجل إذا لم تكن السماء صافية فوق واحد على الأقل من مواقع الرصد.