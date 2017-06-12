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شق هائل في محرك طائرة ركاب يعيدها إلى مطار سيدني

المصدر: ولنجتون - رويترز
شق هائل في محرك الطائرة الأيسر
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أفادت متحدثة باسم شركة طيران "تشاينا إيسترن ايرلاينز"، اليوم الاثنين، أن #طائرة للشركة كانت متجهة إلى #شنغهاي اضطرت للعودة إلى #سيدني بعد أن واجهت موقفا طارئا أثناء تحليقها في الجو يتعلق بمشكلة في محرك خلال الليل.

وقالت كاثي تشانغ، وهي مدير عام في شركة #تشاينا_إيسترن_ايرلاينز، إن الطائرة التي قالت وسائل الإعلام الأسترالية إنها من طراز ايرباص أيه 330 هبطت بسلام ولم تقع إصابات.

وأضافت أن "الطاقم لاحظ الوضع غير الطبيعي للمحرك الأيسر وقرر العودة إلى #مطار_سيدني على الفور. كل الركاب وأفراد الطاقم هبطوا بسلام".

الطائرة هبطت بسلام في سيدني الطائرة هبطت بسلام في سيدني



وأظهرت صور نشرتها عدة وسائل إعلام أسترالية شقا ضخما في الغلاف الخارجي لمحرك الطائرة الأيسر.

وأعلن مكتب سلامة وسائل النقل بأستراليا أنه يجري تحقيقا في الحادث.

وذكرت محطة "سفن نيوز" التلفزيونية أن الركاب سمعوا دويا بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة، وشموا رائحة شيء يحترق قبل أن تعود الطائرة إلى المطار.

كلمات دالّة

#طائرة, #شنغهاي, #سيدني, #تشاينا إيسترن ايرلاينز, #مطار سيدني

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