بالصور.. أول "أولمبياد للمسنين" في بروكسل

استضافت بروكسل أول #أولمبياد_للمسنين أمس الثلاثاء معطية الفرصة للمسنين المحليين الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و96 عاما للتنافس في إطار رياضات معدلة في الاستاد الوطني.

وشارك أكثر من 130 شخصا من نزلاء دور #المسنين في أنشطة تراوحت بين رمي كرة من الصوف ومسابقة في الموسيقى والتتابع على مقاعد متحركة أربع مرات لمسافة 25 مترا.

وتماشيا مع مبدأ البارون بيير دي كوبرتان مؤسس #الأولمبياد، فـ"المهم هو المشاركة وليس الفوز".

وقررت #بروكسل ومنظمة "أ. ترافير ليزار" التي تعمل مع نزلاء #دور_المسنين إطلاق أول نسخة من هذه الأولمبياد لتشجيع ممارسة المسنين للأنشطة في الهواء الطلق وفي إطار حملة لجعل العاصمة البلجيكية بيئة مواتية لكل الأعمار بشكل أكبر.

كانت إحدى رسائل المسابقة الأساسية هي "السعادة في كل الأعمار".