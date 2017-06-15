إليكم أكثر "الخرافات العلمية" انتشاراً!

على الرغم مما توصل إليه العلم في أيامنا هذه، وعلى الرغم من انتشار معظم الحقائق العلمية التي تنسف المعتقدات "الشعبية" السائدة في عدد من المجتمعات، لا تزال بعض الخرافات تسيطر على معتقداتنا وذلك بغض النظر أحيانا عن المستوى العلمي أو الثقافي للأفراد.

وفي ما يلي أبرز تلك الخرافات بحسب موقع Ibelieveinscience

الخرافة الأولى: نحن نستخدم 10% من أدمغتنا فقط!

فعلى الرغم من وجود الكثر من الأشياء أو الخفايا التي لا يزال العلم يجهلها عن أدمغتنا، لكن العلم يدرك على وجه الدقة أننا نستخدم دماغنا كاملاً.

إلا أن هذه الحقيقة لا تنفي أننا قد لا نستخدم كل جزء من دماغنا في كل الأوقات، لكننا تستخدمه كاملاً على مدار اليوم.

الخرافة الثانية: يؤثر البدر الكامل على السلوك

خرافة ذات عمر طويل، خاصة بين أولئك الذين يعملون مع كبار السن أو من لديهم إعاقات ذهنية، أن البدر يظهر سلوكاً غريباً في الأشخاص.

هذه الخرافة واسعة الانتشار لعدة أسباب، أحدها أن الماء في الدماغ يتأثر بقوى المد والجزر الصادرة عن القمر.

يدّعي الكثير من الأشخاص أن الجرائم العنيفة تكثر خلال هذه الأوقات، حتى أن مراكز الشرطة في المملكة المتحدة زادت عدد الشرطة خلال البدر تحسباً لتدفق الجرائم والحوادث.

درس هذا الموضوع أكثر من مرة، وهناك توافق بسيط وضئيل بين البدر الكامل وزيادة التصرفات والسلوك الغريب، وقطعاً لا يوجد سبب مباشر تم اكتشافه.

رغم أن بعض الدراسات أظهرت زيادة الجرائم خلال البدر، فإنه يمكن تفسيرها أنها حدثت خلال العطل الأسبوعية أو الاستراحات..

الخرافة الثالثة: يصيب السكر الأطفال بفرط النشاط:

في الحقيقة لا يوجد أي دليل يؤكد ذلك. إلا أن هذا لايعني أنه لايجب تحفيف مدخول السكر، لا سيما وأن معدل السكر يرتبط مع زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع الضغط وكلها تزيد نسبة الإصابة بسرطانات معينة.

الخرافة الرابعة: لا تضرب الصواعق المكان نفسه مرتين

للأسف لا شيء يؤكد ذلك علمياً، فالصواعق هي تفريغ إستاتيكي هائل يبحث عن مكان للتفريغ، ولا يثير اهتمامها تعرض المكان نفسه لصاعقة من قبل أم لا، لا بل قد تضرب مكانين في آن واحد!

الخرافة الخامسة: إسقاط عملة معدنية من مبنى مرتفع قد يقتل أحدهم

إذا صعدت لقمّة مبنى ، ثم رميت عملة معدنية باتجاه الرصيف فإنها لن تقتل أحداً.

العملات المعدنية خفيفة الوزن (حوالي 1 غرام) وتشكل دائرة مسطحة، فعند وصولها للسرعة القصوى (1055 كم\س) فإنها لن تؤذي الواقف على الرصيف، بل ستكون شبيهة بأثر نقر أصبع على الرأس، مزعجة فعلاً، لكن ليست مميتة.

الخرافة السادسة: فرقعة أصابعك يصيبك بالتهاب المفاصل

على الرغم من أن تلك الخرافة قد تبدو منطقية، إلا ان الدراسات لم تظهر أي صلة.

الخرافة السابعة: تحتاج سبع سنوات لهضم قطعة لبان بعد بلعها:

الحقيقة هي أنه ماعدا الكمية القليلة من المحليات والمنكهات الموجودة فيها، لايوجد أي شيء آخر في العلكة يمكن للجسم البشري أن يهضمه ويستخدمه فعلاً.

فالعلكة مصنوعة من جزيئات مطاطية تسمى الايلاستومير بالاضافة للغليسرين ومواد زيتية نباتية لإبقاء العلكة طرية ورطبة. يمكن للجسم أن يهضم المحليات الموجودة فيها أما تبقية العلكة فتطرح مع الفضلات مثل أي شيء آخر.

إلا أن هذا لايعني أن بلع اللبان فكرة حسنة، فإن ابتلاع كمية كبيرة منها قد يسبب الإمساك وانسداد الطريق المعدي المعوي، ويحتاج لتدخّل طبّي.

الخرافة الثامنة: الانفجار العظيم عبارة عن انفجار

على عكس ما هو شائع فإن نظرية الانفجار العظيم التي تتحدث عن نشوء الكون، لا تعني انفجارا حقيقياً كما يتخيله البعض، بل تتحدث في الواقع عن تمدّد الفضاء نفسه (نسيج الزمكان) من كل نقطة.



