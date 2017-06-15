بالصور.. أديل "حافية" قرب حريق برج لندن

أفادت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المغنية البريطانية #أديل انضمت لأشخاص اجتمعوا الليلة الماضية قرب البرج الذي تعرض لحريق كارثي في #لندن.

وتأكد حتى الآن مقتل 17 شخصاً والعدد سيزيد على الأرجح بعدما شب الحريق في #برج_جرينفل المكون من 24 طابقا والواقع في غرب لندن في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

وشاهدت مستخدمة لانستغرام تدعى فورمي #مغنية_البوب المولودة في لندن ونشرت لها ثلاث صور إحداها تبين أن المغنية الشهيرة كانت حافية القدمين. وقالت فورمي إن زوجها سايمون كونيكي كان برفقتها.

وكتبت فورمي "رأيت للتو أديل وسايمون كونيكي يزوران برج جرينفل. وكانت ترتدي عباءة. احترامي للاثنين".

ولم تعلن أديل عن مكان وجودها كما لم تصدر أي بيان. ولم يشر حسابها على #تويتر إلى وجودها قرب المبنى المحترق.

وأشاد محبو أديل بتعاطفها وموقفها على وسائل التواصل الاجتماعي.