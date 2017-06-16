انظر إلى فخ وقع فيه النشال وهو يسرق الهاتف الجوال

اقترب ووقف خلفها تماماً بالصف، حين كانت تشتري بعض الأغراض ومعها ابنتها الصغيرة، وببطء دس أصابعه بجيبها وسحب منه هاتفها الجوال، طبقاً لما نراه في #فيديو نقلته "العربية.نت" من قناة في "يوتيوب" نقلته بدورها أمس عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد أن تداولوه "فيسبوكياً" وشاهده الآلاف، إلا أن محترف #النشل لم يكن يدري ما الذي أعدوه له في الخفاء.

نصبوا له فخاً معززاً بكاميرا أخفوها للتصوير، أعده 3 عناصر من الشرطة كانوا يراقبونه ويرصدون تحركاته في سوق شعبي بالعاصمة الهولندية، #أمستردام، ولاحظوه يمضي نحو شقراء ويقف خلفها، مرتدياً ثياياً سوداء اللون كثيابها.

نراه في الفيديو يلتفت ليرى من قد يكون شاهد عيان على ما ينويه، ولما اطمأن بأن الطريق سالكة إلى جيب جاكيت كانت ضحيته ترتديها، بدأ يدسّ أنامله فيها حتى سحب منها الهاتف الجوال، وسريعاً استدار ليمضي بما غنم إلى حيث يبيعه لأحدهم، إلا أنه وجد نفسه يقع بالفخ المنصوب.

شرطي أقبل سريعاً إليه وأمسك رقبته من الخلف وطوق عنقه بذراعه وسيطر عليه، فيما سحب الثاني #الهاتف #المسروق من يده النشالة على مرأى من شهود عيان بالمكان المكتظ بمرتاديه، على حد ما قرأت "العربية.نت" في خبر الصحيفة عن الفخ الذي قام شرطي ثالث بتصوير مراحله بكاميرا رصدت كيف حدث النشل، وكيف انقضوا بهدوء على اللص النشال، وكيف اعتقلوه وهو يسرق الهاتف الجوال.