22 رمضان.. بدء السرايا النبوية ومولد أحمد ديدات

في مثل هذا اليوم 22 من رمضان وقعت عدة أحداث مهمة، منها بدء إرسال الرسول عليه الصلاه والسلام السرايا النبوية في العام الأول من الهجرة، ومولد العالم الإسلامي #أحمد_ديدات، ومولد الأمير الأندلسي #عبد_الرحمن_الناصر.

ويقول وسيم عفيفي الباحث في التراث لـ"العربية.نت" إنه في مثل هذا اليوم من العام الأول الهجري بدأ الرسول عليه الصلاه والسلام إرسال #السرايا_النبوية، حيث بدأ المسلمون بتنفيذ مجموعة من الاستطلاعات والدوريات لتأمين طرق المدينة، ومناوءة #قريش في رحلاتها التجارية، وعقد المعاهدات مع القبائل المتناثرة في #شبه_الجزيرة_العربية، والقريبة من المدينة، ولإشعار قريش بقوة المسلمين.

كانت أولى هذه السرايا الاستطلاعية سرية سيف البحر في 22 رمضان من السنة الأولى من الهجرة، الموافق مارس/أذار سنة 623 ميلادية حيث أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الغزوة حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه في ثلاثين رجلًا من المهاجرين، يعترضون تجارة لقريش جاءت من الشام، كان عليها أبوجهل بن هشام في ثلاث مئة رجل من المشركين، وبعدها توالت السرايا التي مهدت الطريق لفرض قوة المسلمين.

مناظرات ديدات

وفي مثل هذا اليوم 22 من رمضان 1336 هـجرية، الأول من يوليو/تموز 1918ميلادية، ولد الداعية الإسلامي الشيخ أحمد ديدات في مقاطعة سورات الهندية.

انتقل به والده إلى جنوب إفريقيا، وهناك تألق واشتهر بسبب مناظراته الدينية التي أسلم بسببها الكثيرون، وتوفي عن عمر يناهز 87 عامًا بمنزله في جنوب إفريقيا.

وفي مثل هذا اليوم 22 من رمضان 277 هـجرية، 7 من يناير/كانون الثاني 891 ميلادية، ولد عبد الرحمن الناصر ثامن أمراء الأندلس من بني أمية، ويعدّ عصره الذي امتد 50 عامًا من أزهى فترات الأندلس قوة حضارة.