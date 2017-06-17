بالفيديو.. كيف يمكن أن تتصرف في مثل هذا الموقف المخيف؟

تخيل كيف ستكون ردة فعلك لو أنك تقود سيارتك "مطمئناً"، فإذا بثعبان كبير يطل برأسه من نافذتك! هذا ما حصل مع رجل أميركي في ولاية جورجيا.

إذ وبينما كان ريان ماكمورفي يقود سيارته بأمان على الطريق السريع في مدينة بوفور، فوجئ بثعبان أسود مخيف "يترنح" متمايلاً على غطاء المحرك في الجهة الأمامية من السيارة، بحسب ما أردت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

إلا أن الثعبان راح ينزلق رويداً رويداً، مقترباً من نافذة السائق، في مشهد مرعب، ثم تأهب رافعاً رأسه ومتمايلاً به، وملوحاً بلسانه.

فما كان من السائق إلا أن توقف مذهولاً أمام مشهد الثعبان الذي راح يقترب متراقصاً وكأنه يحاول الدخول من النافذة!