شاهد كيف نهشت كلاب ضالة الرجل الذي تعود إطعامها

تعرض رجل سكران للهجوم والقتل بطريقة بشعة على يد مجموعة من #الكلاب_الضالة أثناء عودته إلى المنزل ليلا.

وقد وقع الحادث الذي وثقته كاميرا تلفزيونية مغلقة في سوفيتسكي، بمنطقة خانتي مانسي، ذاتية الحكم في وسط #روسيا.

يذكر أن الرجل الذي لم يعلن عن اسمه وعمره، كان يعمل حارس أمن، ويقوم بتغذية الكلاب الضالة بانتظام، خلال العامين الماضيين.

ولكن يبدو أن هذه العلاقة قد ساءت عندما عبر هذه المرة بجوارها، ولم يكن يحمل طعاما كما عوّدها في السابق.

وفي شريط الفيديو، تظهر مجموعة الكلاب الضالة التي تتكون من حوالي 12 كلبا، وهي تدور حول الرجل الذي يرتعد على طول طريق ممسكاً بزجاجة من البيرة في يده.

وقفزت الكلاب باتجاه الرجل عندما تعثر وكاد يقع على واحد منها، لكنه بعد صراع مرير استطاع النهوض مجدداً.

غير أنه سرعان ما تعثر مجدداً بشكل متكرر، إلى أن هجم عليه واحد من الكلاب الضالة، وتبعه البقية في نهش الرجل.

وقد لقي حتفه بعد دقيقتين فقط من هجوم الكلب الأول.

وقد شرعت الشرطة في التحقيق حول الأمر، وليس من المعروف إن كان سيتم اتخاذ إجراءات ضد الكلاب الضالة أم لا.