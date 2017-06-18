لندن حارة أكثر من بيروت وحارس للملكة ينهار مغمياً عليه

إذا سألت "غوغل" عن درجة الحرارة ومعدلها هذا الاثنين في #بيروت و #لندن، لغربل الوارد في المواقع المتخصصة بالطقس والمناخ، وجاءك منها بما قل ودل: في العاصمة اللبنانية 27 درجة، وأكثر منها بأربع درجات في العاصمة البريطانية، أي 31 مئوية كاوية للجلد البشري. أما اليوم الأحد، فهي 29 بلندن مقابل 28 مئوية في بيروت.

شمس العاصمة البريطانية لاذعة منذ السبت، وجوها خانق وعابق بلا نسيم، إلى درجة أن أوراق الشجر بالكاد تراها تتحرك في الحدائق، وبسبب الحر الشديد انهار أحد حراس ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مغمياً على الأرض أمس السبت، بحسب ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أعلاه، وفيه يظهر المرتدي زيه الرسمي كزملائه، وعلى رأسه القبعة المصنوعة من فرو الدب وجلده.

أشد حراً من تايلاند ومالطا

كان يقف خلال احتفال رسمي أقاموه في باحة قصر "باكنغهام" لمناسبة عيد ميلاد الملكة الحادي والتسعين، ولم يتحمل اللهب والحرارة العالية، مع أن درجتها كانت 25 مئوية فقط، إلا أن 25 في لندن غير المعتادة على الحر، قد تعادل 35 في غيرها من عواصم المنطقة العربية، لذلك انهار الشاب مرتمياً أمام ملايين كانوا يتابعون الاحتفال عبر الشاشات الصغيرة، فأسرعوا وحملوه إلى مستوصف بالقصر رطبوه فيه وأعادوه إلى وعيه.

ومن ينظر في "تطبيق" الطقس والمناخ بجهاز "الآيفون" إلى معدلات الحرارة المقبلة على بريطانيا، وهو ما فعلته "العربية.نت" أيضاً، فسيجد أن شمس لندن ستلذعها بحر درجته 28 الثلاثاء. أما حين تنقلب فصول الأرض في شمالها، من ربيع ينتهي بأطول نهار في العام الأربعاء، وصيف يبدأ الخميس 22 يونيو الجاري، فستكتوي لندن من جديد بحرارة تصل إلى 32 مئوية.

ويتوقعون لليوم الأحد، وهو عيد الآباء، أن تضرب الدرجات رقماً قياسياً منذ بدأ تسجيل الحرارة في بريطانيا قبل 167 سنة، حيث سيصل أقصاها إلى 32 مئوية في الجنوب الشرقي البريطاني، حتى إنها ستبلغ 27 في سكوتلندا الباردة عادة بأقصى الشمال، وفقاً لما أجمعت عليه وسائل إعلام بريطانية عدة، نقلاً عن "دائرة الطقس والمناخ" المعروفة باسم Met Office للاختصار، والمشيرة توقعاتها إلى أن بعض مناطق بريطانيا اليوم الأحد هي أشد حراً من درجة 28 مئوية في مقاطعة Phuket بتايلاند، كما و25 في مالطا.