هندية تنجب مولودها بطائرة على ارتفاع 35 ألف قدم

أنجبت امرأة هندية مولودها في طائرة كانت تقوم برحلة من #السعودية إلى #الهند على ارتفاع 35 ألف قدم، على ما كشفت شركة الطيران "جيت ايرويز" الاثنين.

وقد دخلت هذه الشابة العشرينية، التي لم يكشف عن هويتها، المخاض مبكراً الأحد خلال رحلة للخطوط الجوية "جيت ايرويز" بين مدينة الدمام السعودية ومدينة كوتشي الهندية في ولاية كيرالا.

وجاء في بيان صادر عن "جيت ايرويز" أن "الراكبة أنجبت صبياً على ارتفاع 35 ألف قدم"، موضحة أن مساعداً طبياً كان في الطائرة وطاقم المضيفات ساعداها على التوليد.

وقد حرف مسار هذه الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" كانت تقل 162 راكباً، إلى بومباي لنقل المرأة ومولودها إلى أقرب مستشفى.

وقال مسؤول في مستشفى الروح القدس في بومباي لوكالة "فرانس برس" إن الأم والطفل في حال جيدة.

وكانت المرأة في الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل على ما يعتقد.

وكشفت "جيت إيرويرز" أنها المرة الأولى التي تحدث فيها ولادة على متن إحدى رحلاتها وهي أجازت للمولود الحديث السفر على طائراتها بالمجان مدى الحياة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أنجبت امرأة مولودها خلال رحلة من الإمارات إلى الفيليبين. وهبطت الطائرة اضطرارياً في حيدر آباد في الهند لنقل المولود ووالدته إلى المستشفى.