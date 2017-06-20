إليك أبرز الأحداث التي حصلت في 25 رمضان

في 25 من رمضان على مدار التاريخ وقعت عدة أحداث مهمة، أبرزها قيام خالد بن الوليد بهدم صنم العزى عام 8 هجرية، ومولد العالم فخر الدين الرازي عام 544 هجرية، ووقوع معركة عين جالوت عام 658 هجرية، ومولد الزعيم المصري محمد فريد بك عام 1248 هجرية .

وأوضح وسيم عفيفي الباحث في التراث لـ"العربية.نت" أنه في "الخامس والعشرين من شهر #رمضان 8 هـجرية، الموافق 15 يناير 630 ميلادية، بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدم الأصنام ومنها العزى".

كذلك، في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 532 هـجرية، قتل الخليفة العباسي الراشد بالله في أصفهان، حيث اغتالته جماعة من أهالي خراسان.

وفي 25 من رمضان عام 544 هجرية، 1150 ميلادية ولد العالم فخر الدين #الرازي، واسمه محمد بن عمر بن الحسين بن علي، وصاحب تفسير القرآن الكريم "مفاتيح الغيب" أو التفسير الكبير، وهو من الكتب المهمة في علوم #القرآن.

وفي الخامس والعشرين من رمضان عام 658 هـجرية، انتصر المسلمون بقيادة الملك سيف الدين قطز في المعركة الخالدة #عين_جالوت، حيث قهرت الجيوش الإسلامية التتار، الذين قتلوا ملايين البشر من المسلمين وغيرهم، وقضوا على خلافة المسلمين في #بغداد عام 656 هـجرية.

في ذلك اليوم أيضاً، 25 رمضان 1248 هجرية، ولد الزعيم الوطني المصري محمد فريد.

على يدي فريد، عرفت #مصر المظاهرات الشعبية المنظمة ضد الاحتلال الإنجليزي والتي كان محمد فريد يدعو إليها، فيجتمع عشرات الآلاف في حديقة الجزيرة وتسير إلى قلب القاهرة هاتفة بمطالبها.

وضع محمد فريد صيغة موحدة للمطالبة بالدستور، طبع منها عشرات الآلاف من النسخ، ودعا الشعب إلى توقيعها وإرسالها إليه ليقدمها إلى #الخديوي، ونجحت الحملة.