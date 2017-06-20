ما علاقة هذا المهندس المصري بتخطيط أبوظبي؟

جمالها وتخطيطها العمراني أبهر الجميع لروعته ودقته وانسيابية شوارعها، لذلك تعتبر #أبوظبي عاصمة #الإمارات ضمن أفضل مدن العالم، من حيث التخطيط العمراني والشكل الحضاري.

وربما لا يعرف الكثيرون أن أبرز من وضعوا تصميم وتخطيط المدينة مهندس مصري الجنسية اسمه عبدالرحمن حسنين مخلوف.

ومخلوف ولد عام 1924 في #القاهرة ووالده هو #مفتي_مصر الأسبق الشيخ حسنين مخلوف، وجده أحد علماء #الأزهر الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي ينتسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

التحق بكلية الهندسة في جامعة القاهرة قسم العمارة عام 1950، وعُين معيداً بها بعد التخرج، ثم مدرساً بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة #ميونيخ عام 1957، ثم انتدب خبيراً للأمم المتحدة لتخطيط المدن في #السعودية من عام 1959 إلى سنة 1963، وخلال هذه الفترة قام بإنشاء جهاز تخطيط المدن، وأنجز مشروعات التخطيط العمراني لكل من #جدة ومكة المكرمة والمدينة وينبع.

في العام 1964 عاد إلى القاهرة وعين أستاذاً لتخطيط المدن، وقام ببحث علمي عن أوضاع ومستقبل مدينة القاهرة والجيزة كإقليم عمراني متكامل.

في الستينيات كانت دول الخليج قد بدأت في التخطيط العمراني لمدنها لاستيعاب التوسعات الجديدة من المشروعات العمرانية والزيادة السكانية، ولذلك طلبت من هيئة #الأمم_المتحدة ترشيح أحد خبرائها في هذ المجال، وكان في المقدمة إمارة أبوظبي قبل إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

في عام 1968 التقى المهندس المصري بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبى واستمع لرؤيته حول الشكل المتوقع لأبوظبي، وما يرغب أن تكون عليه المدينة الجديدة، وقدم الرجل أفكاره وتصوراته، وهناك عين مديراً لتخطيط المدن بأبوظبي حيث تولى التخطيط، وإنشاء دائرة لتخطيط مدينة أبوظبي والعين، وبعد سبع سنوات اكتمل التخطيط، وشارك #الشيخ_زايد في تسمية المناطق والشوارع بالمدينة الجديدة بعد تخطيطها.

في العام 1983انتدب أستاذاً محاضراً لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الإمارات حتى عام 1985، وفي عام 2010 كرمته دولة الإمارات بجائزة أبوظبي لعطائه وإنجازاته.

رؤيته التي استند عليها في تخطيط أبوظبي كانت تعتمد على توفير الحياة الكريمة للإنسان والشكل الجمالي للمكان وتحويل الأراضي الجرداء إلى حدائق غناء في المدن والقرى.

وذكر في حوار صحافي سابق له مع صحيفة الاتحاد الإماراتية أنه خلال لقاء له مع الشيخ زايد في قصر البحر عام 1974 لتسمية الطرق الرئيسية في شوارع أبوظبي اختار الشيخ زايد الأسماء المعروفة الآن في أبوظبي، والتي تحمل في مجملها دلالات، تدل على أهدافه نحو أبنائه ووطنه مثل شارع السعادة وغيرها.

وقال إن الشيخ زايد طلب مراعاة أن تجمع أبوظبي وعمارتها بين مواكبة العصر في الكثير من الوسائل والتكنولوجيا العالمية مع الالتزام بمرتكزات حضارية إسلامية عربية تاريخية وعصرية، تعبر عن شخصية البلاد المستمدة من تاريخها وحضارتها وبيئتها الإنسانية والطبيعة خاصة في المناطق السكنية وفي المباني العامة.

المهندس محمد جمال مخلوف، حفيد المهندس المصري يقول لـ"العربية.نت" إن جده قام بإعداد التخطيط العمراني لكل من منطقة شبرا الخيمة الصناعية عام 1966 بمصر والمنطقة الحرة في بور سعيد عام 1967، كما قام بإعداد تخطيط مدن جديدة مثل العبور والعريش الجديدة، وله مؤلفات عديدة في التخطيط العمراني، وهو واحد من أفضل خبراء التخطيط العمراني في العالم.