الأمم المتحدة: إغاثة اللاجئين من مصارف الزكاة بشروط

أعلنت #الأمم_المتحدة، الثلاثاء، أنها حصلت أخيراً على عدد من #الفتاوى من #علماء_مسلمين، تتيح لها جمع #الزكاة واستخدامها لجهود إغاثة اللاجئين.

ونقل موقع قناة "سي أن أن" الأميركية عن المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين قولها إنها "استشارت علماء مسلمين بشأن استخدام الزكاة مصدراً من مصادر الإغاثة، وإن عدداً من المتخصصين في الفقه الإسلامي أكدوا أن الزكاة مصدر يمكن تطبيقه على اللاجئين، شريطة أن تستوفي المفوضية شروطاً معينة".

ولم تشر المفوضية للشروط المعينة التي يتعين استيفاؤها من أجل الاستعانة بزكاة المال كمصدر لإغاثة اللاجئين.

وأضافت المفوضية: "نظراً لأن المسلمين يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين في العالم، فمن المعقول التطلع إلى المجتمع المسلم باعتباره مصدراً ممكناً للتمويل".

ولفتت إلى أن "عدد اللاجئين بلغ 15.1 مليون حول العالم".

وأشارت إلى أنه "في 2008، قُدر ما منحه المسلمون من أموال بين 20 إلى 200 مليار دولار أميركي من صدقة وزكاة".

وسعت المفوضية لأخذ المشورة عن طريق مؤسسة "طابة" في أبوظبي.

وأضافت المفوضية أنه "بعد استفتاء عدد من كبار الفقهاء والمؤسسات العلمية، خلصت مؤسسة "طابة" إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين يجوز لها أن تجمع الزكاة وتوزعها، شريطة أن تستوفي الشروط الأساسية لأحد المذاهب الفقهية، إذ توصي مؤسسة طابة باعتماد المذهب الحنفي، لأن استيفاء شروطه هو الأسهل في سياق أداء الزكاة عن طريق المفوضية".