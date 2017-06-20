كيف علق ميسي على فاتورة المطعم "الخيالية"؟

بعدما انتشرت "فاتورة ميسي الباهظة" كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعية، علق اللاعب الأرجنتيني، على هذا الخبر الذي أطلقت شرارته صورة لفاتورة أحد مطاعم جزيرة إيبيزا حيث كان نجم برشلونة يقضي عطلته مع خطيبته أنطونيلا ريكوزو، واللاعبين لويس سواريز وفابريغاس.

وكتب ليونيل تعليقاً ساخراً على أحد حسابات "انستغرام" الذي تداول الصورة بحسب ما اوردت صحيفة "الديلي ميل"، كاتباً: " هاهاهاها. كيف يتحدثون بذلك؟ كيف اخترعوها؟! اللطيف أن الناس صدقوها"، مؤكداً أن الفاتورة غير صحيحة.

وكانت صورة لفاتورة مطعم انتشرت بشكل واسع قبل أيام قليلة تفيد بأن اللاعب "المتميز" دفع حوالي 37 ألف يورو قيمة فاتورة غداء في أحد المطاعم في جزيرة بيلاريك الإسبانية، حيث يقضي إجازته.

وأفادت تلك الفاتورة المزعومة أن ميسي دفع 621 يورو مقابل 23 بيتزا، و7 شطائر برغر بمبلغ 112 يورو للواحدة، و4 أطباق فواكه مشكلة بقيمة 1000 يورو وقنينة كحول، بالإضافة إلى 24 قنينة شامبانيا بقيمة 24600 يورو، بينما وصلت قيمة الضريبة على غداء ميسي إلى 6478 يورو.