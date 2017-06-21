رسائل لأنشتاين تباع في القدس بـ 200 ألف دولار

بيعت رسائل لالبرت #أنشتاين يعرض فيها على زملاء له أفكاره حول #الفيزياء أو الله في خمسينات القرن الماضي في مزاد علني في #القدس مساء الثلاثاء بسعر 210 الاف دولار.

وشمل المزاد ثماني #رسائل مكتوبة بالانكليزية بين عامي 1951 و1954 غالبيتها موجهة الى عالم الفيزياء #دافيد_بوم وتحمل توقيع انشتاين وبعض الملاحظات المدونة باليد.

وفي الرسالة التي حققت أعلى سعر أي 84 الف دولار، يشدد انشتاين أن "الله عندما خلق العالم لم يكن همه الرئيسي بالتأكيد أن يجعله مفهوما بسهولة".

وفي رسالة أخرى بيعت بسعر 50400 دولار يناقش عالم الفيزياء الشهير الرابط الذي اقامه بوم بين النظرية الكمية ونظرية النسبية.

وكتب انشتاين يقول "اقر اني عاجز على معرفة كيف يمكن إتمام هذه الوحدة".

وتضم الرسالة المطبوعة على الآلة الكاتبة معادلة مضافة باليد بخط جميل.

وعمل دافيد بوم المولود في الولايات المتحدة في عائلة مهاجرين يهود، مع انشتاين في جامعة برينستون قبل ان ينتقل الى البرازيل اثر خسارته منصبه بسبب المكارثية.

وقالت دار "وينرز" للمزادات إن الرسائل هي ضمن تركة أرملة بوم.

وفي رسالة أخرى يقول انشتاين الحائز على جائزة نوبل للفيزياء لبوم الذي كان يفكر بالانتقال للإقامة بإسرائيل، الى أن الوقت غير مناسب لقرار كهذا "بسبب ضيق الإمكانات" فيها.