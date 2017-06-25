لماذا فكر الأمير هاري في التنحي من العائلة المالكة؟

أكد الأمير البريطاني هاري في مقابلة مع صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أنه فكر في السابق في "التنحي" عن دوره في العائلة المالكة لكنه قرر "البقاء والعمل على إيجاد دور" لنفسه.

وقد أثار هاري قبل أيام بلبلة عبر إعلان استبعاده أن يكون أي من أفراد #العائلة_المالكة يرغب في أن يصبح ملكا مبديا شكوكا إزاء دوره في العائلة.

وقال #هاري وهو الخامس في ترتيب #العرش_البريطاني، للصحيفة إن التحاقه بالخدمة العسكرية شكل "سبيل الهروب الأفضل الذي توافر لي" مشيرا إلى أن تجربته بعيدا عن مسؤولياته العائلية دفعته إلى التفكير في التنحي عن دوره في العائلة المالكة.

وأضاف "شعرت بأني أرغب في التنحي لكني قررت البقاء في صلب العائلة والعمل على إيجاد دور لنفسي".

وقد استحال الأمير هاري مذاك رمزا محببا لدى الجنود المصابين وذلك بعد مشاركته في جولتين على جبهة المعارك إلى جانب #الجيش_البريطاني في #أفغانستان.

وخلال وقت سابق هذا الأسبوع، تطرق #الأمير_هاري إلى تجربته الصعبة خلال سيره وراء النعش في مأتم والدته #الأميرة_ديانا العام 1997، قائلا "ينبغي ألا يطلب من أي طفل القيام بذلك".

كذلك أشار إلى أن أحدا من ورثة العرش لا يطمح لخلافة #الملكة_اليزابيث_الثانية.

وقال "نحن لا نفعل ذلك لأنفسنا بل للمنفعة الكبرى للشعب".