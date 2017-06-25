تركت طفليها بالسيارة لتدخن ماريجوانا والنتيجة مأساوية

قالت السلطات بولاية تكساس الأميركية إنها ألقت القبض على امرأة بسبب وفاة طفليها اللذين قالت إنها تركتهما في سيارة كانت الحرارة شديدة بداخلها أثناء تدخينها الماريجوانا وأخذ قسط من النوم.



وذكرت داني هوفمان المتحدثة باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة باركر في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن سينثيا راندولف (24 عاماً) احتُجزت يوم السبت بكفالة 200 ألف دولار بسبب وفاة ابنها كافانو رامريز البالغ من العمر 16 شهراً وابنتها جوليت رامريز التي يبلغ عمرها عامين، الشهر الماضي.



وكانت راندولف قد قالت أصلاً للمحققين إنها كانت تقوم بطي ملابس بعد غسلها ومشاهدة التلفزيون في منزلها الريفي غربي فورت وورث في الوقت الذي كان فيه طفلاها يلعبان في إحدى الشرفات الخلفية.



وذكرت راندولف لرجال #الشرطة إنها بعد أن لاحظت تغيب الطفلين وجدتهما لا يستجيبان لها داخل سيارة مغلقة وقامت بكسر نافذة لإنقاذهما .

وقالت أوراق القضية إن درجة الحرارة كانت تقترب من 36 درجة مئوية وأعلن أفراد الطوارئ الذين استدعتهم الأم وفاة الطفلين في نفس المكان.



وذكر مكتب قائد الشرطة إن راندولف غيرت أقوالها مراراً خلال استجوابها وأبلغت شرطة #تكساس يوم الجمعة إنها عثرت على طفليها يلعبان داخل السيارة.



وأضاف البيان أنها عندما طلبت منهما الخروج ورفضا قامت راندولف "بإغلاق باب السيارة لتلقين جوليت درساً معتقدة إنها ستتمكن من الخروج مع أخيها من السيارة عندما يكونان مستعدين لذلك".



وقال البيان إن الأم دخلت المنزل ودخنت الماريجوانا وغفت لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات. ولدى استيقاظها وجدت الطفلين لا يستجيبان داخل السيارة وكسرت النافذة لجعل الأمر يبدو وكأنه حادث.



وتوفي هذا العام 13 طفلاً بسبب الحر الشديد بعد تركهم في سيارات كما توفي 713 منذ عام 1988 وذلك حسبما ذكر موقع إلكتروني يديره جان نول المحاضر في مجال الأرصاد الجوية في جامعة سان هوزيه في #كاليفورنيا.