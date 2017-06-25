فيديو مثير.. الفِيَلة النبيلة في أروع عملية إنقاذ

عندما سقط #فيل صغير في #بركة، لم يتخيل كثيرون أن الفِيَلة البالغة سوف تلتف وتقفز في المياه من أجل إنقاذه في مشهد مفعم بالمشاعر الراقية والنبيلة.

الحادث وقع في #حديقة_حيوان، #غراند_بارك، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية يوم 19 يونيو/حزيران، وسجله مقطع فيديو انتشر على #الإنترنت .

وتشتهر الفيلَة بصلاتها العائلية القوية وممارسة مهارات الأبوة والأمومة في حماية أطفالها، كما تتسم إناثها بقوة وقدرة على القيادة.

ومقطع #الفيديو المتداول يجسد كل تلك المهارات في دقائق معدودة، ويثبت أن الفيَلة قادرة على الاستجابة بطريقة لا تختلف كثيراً عن أنبل البشر.

ورغم أن مقطع الفيديو لم يسجل الصوت، إلا أن رد فعل الفيَلة إزاء سقوط الصغير في البركة كشف عن حس قادر على التعامل مع الطوارئ، فقد انتاب الذعر أنثى صغيرة، كانت الأقرب للصغير لحظة سقوطه، وفي لحظات تدخلت أنثى ثانية أكبر وأقوى، وسارعتا الاثنتان إلى نزول البركة ودفع الصغير إلى الجدار.