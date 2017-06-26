توقيف أصالة في بيروت بسبب "علبة مخدرات".. والفنانة تنفي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ليل الأحد، خبر توقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار #بيروت بعد العثور على مادة مخدرة معها.

وكشف مصدر أمني، عن توقيف الفنانة السورية #أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهها إلى القاهرة، بعد العثور على غرامين من مادة #الكوكايين في حوزتها، وضعتهما في علبة #الماكياج وفق ما نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.

وبحسب موقع قناة "LBC" أنكرت أصالة في إفادتها الأولية أن تكون هذه المخدرات عائدة لها وقالت "إنها لا تدري من دسها في حقيبتها".

هذا وغادرت أصالة بيروت إلى القاهرة، بعد توقيعها على تعهد بإلزامها بالخضوع لتحليل المخدرات في كل مرة تزور لبنان حيث لن تُمنع من دخول لبنان.

هذا ونشرت أصالة فور مغادرتها مطار بيروت صورة نشرتها على حسابها في "انستغرام" وهي في الطائرة وكتبت "الحمد لله".

الحمد لله A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Jun 25, 2017 at 4:40pm PDT

يذكر أنّ حضور أصالة إلى لبنان هو تلبية لدعوة شركة "إيغل فيلمز"، لحضور إفطارها السنوي الذي أقامته الجمعة في أحد فنادق بيروت.