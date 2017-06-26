شاهد.. "تايتانك" كولومبيا تغرق بـ 170 راكباً

كشف مقاطع فيديو لحظة #غرق #سفينة سياحية في كولومبيا كانت تقل 170 شخصا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وفقد 28 آخرين.

وقالت مسؤولة حكومية في #كولومبيا، إن السفينة غرقت في بحيرة بينول-جواتيب الكولومبية يوم الأحد الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي زوارق تهرع لمساعدة الركاب على الأسطح العليا مع تمايل السفينة.

وأكدت مارجريتا مونكادا، رئيسة الإغاثة من الكوارث في إقليم أنتيوكيا للصحافيين، إنقاذ 99 شخصا، مشيرة إلى أن 40 آخرين نجوا بأنفسهم دون الحاجة إلى مساعدة.

وقال ناجون في تقارير للتلفزيون المحلي إنهم سمعوا ضجيجا عاليا قبل أن تبدأ السفينة في الغرق، ولم يكن لدى الجميع سترات نجاة، فيما هرعت السفن القريبة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس على "تويتر" إن عناصر من الشرطة والجيش شاركوا في انتشال الضحايا.