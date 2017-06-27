استخراج رفات سلفادور دالي للتحقيق في دعوى نسب

أعلنت محكمة إسبانية أن قاضياً في العاصمة مدريد أمر باستخراج رفات الفنان السريالي الإسباني #سلفادور_دالي لاستخلاص عينات لإجراء اختبار للحمض النووي (دي.إن.إيه) بعد أن رفعت امرأة من شمال البلاد دعوى نسب.

وقالت المحكمة، الاثنين، إن المرأة تدعى ماريا بيلار ابيل من مدينة جيرونا شمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن اختبارات #الحمض_النووي ضرورية لعقد مقارنة وراثية مع دالي بسبب عدم وجود أي بقايا بيولوجية أو شخصية أخرى.

وذكرت صحيفة "الباييس" أن ابيل التي ولدت عام 1956 تدعي أن والدتها كانت على علاقة بالرسام الشهير في الخمسينيات وتحاول نيل الاعتراف بنسبها لدالي منذ عام 2007.

وقالت المرأة للصحيفة في مقابلة سابقة عام 2015 إنها أجرت ثلاثة اختبارات للحمض النووي لكنها لم تتلق نتيجتها قط.

ويعتبر دالي الذي توفي في عام 1989 عن 84 عاما أحد أشهر فناني المدرسة السريالية في القرن العشرين. ورسم لوحات شهيرة مثل "إصرار الذاكرة" كما كانت له منحوتات وأعمال في مجالي السينما والإعلانات.

وكان الفنان غريب الأطوار، الذي تميز بشاربه الطويل المنمق، معروفا بتصرفاته الغريبة مثل إلقاء محاضرات مرتديا ملابس غطس، والقيادة من إسبانيا إلى باريس في سيارة رولز رويس بيضاء مليئة بالقرنبيط.