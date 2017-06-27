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تمثال عاري من السيليكون لعارضة الأزياء كيت موس في لندن

المصدر: لندن - رويترز
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عرضت دار أوبرا غاليري في #لندن تمثالا عاريا من السيليكون لعارضة الأزياء البريطانية #كيت_موس يحمل الاسم (ميلف).

ويصل سعر التمثال المقطوع اليدين الذي عرض الخميس الماضي، إلى 25 ألف جنيه إسترليني (31800 دولار).

واحتاج الفنان إدجار أسكيلوفيتش أربعة أشهر لتشكيل التمثال المصنوع من السيليكون والبولي يوريثان معتمدا على صور للعارضة الشهيرة البالغة من العمر 43 عاما.

كلمات دالّة

#لندن, #كيت موس

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