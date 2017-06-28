بالصور.. هياكل عظمية "صارخة" لجنود روس

اكتشف علماء آثار هياكل عظمية لجنود روس في موقع معركة تعود إلى 150 عاماً مضت في شرق بولندا.

وبدت #الهياكل_العظمية وكأن الجنود كانوا يصرخون قبل قتلهم مباشرة، حيث كانت الجماجم فاغرة أفواهها.

وانتشل المنقبون هياكل عظمية لحوالي 80 جنديا روسيا قضوا في موقع #معركة_زيرزين في شرق #بولندا، ودفنوا في مقبرة جمعية بالموقع المذكور، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووقعت المعركة عام 1863 عندما هاجمت القوات البولندية، قوة روسية، وقتلت ما يقرب من 200 جندي، وأسرت 282 آخرين.

وكان الجنود الروس ينقلون بضائع قيمتها 200 ألف روبل (2500 جنيه استرليني) عندما قتلوا على أيدي القوات البولندية.

وأظهرت الصور أفواه الهياكل العظمية للجنود مفتوحة، وهي مسجاة إلى جوار بعضها البعض في المقبرة الجماعية.

وتاريخيا، تمكن حوالي 90 جنديا روسيا من الفرار من المجزرة التي خططتها القوات البولندية لنظيرتها الروسية.