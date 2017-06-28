شاهد.. أسد نادر ولد بالعراق ويُعرض لأول مرة

عرضت حديقة حيوان عراقية أسداً أبيض نادراً في عيد ميلاده الأول هذا الأسبوع، وعبر مسؤولون عن أملهم في استقبال فرد آخر من هذه القطط الكبيرة النادرة خلال أسابيع.

وولد الأسد الذكر في حديقة حيوان الزوراء في #بغداد، وهو الأول الذي يولد في العراق. وقال مسؤولون إن أمه حامل مجددا الآن، ويأملون أن يكون الوافد الجديد أبيض أيضا.

وقال مدرب الأسود والنمور في الحديقة سيف توفيق "طبعا نتوقع تصير ولادة ثانية. #أسد أبيض أو لبؤة بيضاء من هاي الأم والأب نفسهم لأنهم حاملون لجينات هذا التي هي البياض. إن شاء الله هي (الآن) حامل إن شاء الله يعني بعد شهر إن شاء بتجيب، وإن شاء الله مئة بالمئة. يعني ما دام هي جابت أبيض بتجيب أبيض بعد ما تخلف".

والأسود البيضاء فصيلة نتجت عن طفرة وراثية تنفرد بها محمية تيمبافاتي ومتنزه كروجر الوطني في جنوب #إفريقيا.

واعتبرت منقرضة من الناحية الفنية لمدة 12 عاما على الأقل قبل إعادة تقديمها للحياة البرية في العام 2004.

ويقول الصندوق الدولي لحماية الأسد الأبيض، إن من المعتقد أن أقل من 13 منها لا تزال في البرية، فضلا عن حوالي 300 في الأسر.

وتسمح حديقة حيوان الزوراء، التي نفق القسم الأعظم من حيواناتها في حرب 2003، للزوار حاليا برؤية الشبل الأبيض لمدة ساعتين على الأكثر في اليوم.