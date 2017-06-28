مسنة ترمي نقوداً في محرك طائرة لجلب الحظ فتأخر إقلاعها

تأخير رحلة #طيران يُعتبر أمراً مزعجاً للركاب والشركة المشغلة، لكن عندما يكون السبب "فعل راكب" طائش فهذا أمر أكثر إزعاجاً، حسب ما ذكّرت به صحيفة "مترو" وهي تروي قصة امرأة أخّرت إقلاع طائرة لسبب وصفته الصحيفة البريطانية بـ"السيئ جدا.. وحقاً غبي".

وهذا ما حدث يوم الثلاثاء الماضي في #الصين، حيث ظلت طائرة لعدة ساعات رابضة على الأرض، لأن امرأة مسنة ألقت بعملات معدنية في أحد محركاتها.

وقالت الشرطة إن "العجوز البالغة من العمر 80 عاما واسمها تشيو، فعلت ذلك بحسب زعمها لجلب الفأل الحسن".

وقال مسؤولون إن المرأة قامت بإلقاء تسع قطع من العملة المعدنية، في محرك لطائرة شركة "تشاينا سوثرن ايرلاينز" (طيران جنوب الصين) بينما كانت تتأهب للإقلاع في مطار #شانغهاي بودونغ الدولي.

ونتيجة لذلك، فقد اضطر ما يقرب من 150 راكباً الى الانتظار وتأخروا عن مواعيدهم، بسبب أزمة #الطائرة التي كانت متجهة الى قوانغتشو في جنوب الصين.

المحبط في الأمر..

ما كان محبطاً للركاب أن المرأة لم تنجح تماما في إلقاء العملات جميعها في عمق المحرك، فقد تساقطت ثمان منها على الجنب، في حين بقيت قطعة واحدة مفقودة اتضح أنها استقرت داخل المحرك تماما.

وهذه القطعة الوحيدة كانت هي التي أربكت كل الوضع، وأخرت عملية الإقلاع إلى حين استخراجها.

وفي بيان نشره موقع صيني، قالت شركة طيران جنوب الصين: "أحد الركاب كبار السن قام بإلقاء النقود في محرك الطائرة ما أخر الرحلة، وقد اقتيد الجاني إلى الشرطة".

وأضافت الشركة: "من أجل التأكيد على أن تكون الرحلة آمنة، كان لا بد من إجراء صيانة كاملة للمحرك واختباره قبل الإقلاع".

من جهتها أعلنت الشرطة أنه "بعد التحقيق مع المرأة، فقد قالت إنها رمت بالقطع النقدية للدعاء من أجل السلامة في الرحلة". وبحسب جيران السيدة تشيو، فإنها بوذية.

وفي النهاية، أقلعت الطائرة بعد استيفاء كل شروط المراجعة والتأكد من سلامة الوضع بنجاح.