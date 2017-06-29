حارس بريطاني فقد وظيفته بسبب هذا الفيديو

فقد بواب لندني وظيفته بعد أن انتشر فيديو له يظهر فيه، وهو يضرب رجلا مشرداً، بالرغم من أن الناس طلبوا منه أن يبعد عنه.

وقام الحارس الذي لم يُكشف اسمه في الصحف البريطانية، والذي يعمل بواباً لأحد المقاهي، بمواصلة اللكمات على ضحيته في المساء الباكر من يوم السبت الماضي حوالي الساعة 7.45 مساء.

وانتهى الهجوم على المشرد بشارع #برمنغهام، عندما قام رجل آخر بالتدخل وكبح الحارس المتهجم، عن فعله القمعي.

وقال الرجل الذي قام بتصوير الحادثة: "خرجنا من المطعم لرؤية الحارس وهو يلكم الرجل الذي يعيش بلا مأوى، وكان مبطوحاً على الأرض".

وأضاف "ثم واصل الحارس اللكم والركل، حتى جاء حارس أكثر وتدخل ليحسم هذه العركة وينقذ الرجل المشرد".

ومن ثم عاد الحارس مرة أخرى إلى باب المقهى الذي يعمل فيه، ووقف هناك، ومن ثم قام الناس بإحضار #الشرطة، وكان المشرد قد تعرض لإصابات واضحة.

وقد أكد متحدث باسم الشركة التي توظف الحارس، أن الرجل تم إقصاؤه من عمله بسبب تصرفه الأرعن، وعلق بأن سلوك الحارس لم يكن مقبولا بأي حال، ولهذا أعفي فوراً.

ويتبع الرجل لإحدى #شركات_الحراسة وكان مستأجراً من قبل المقهى لأداء عمله.

وأكدت الشركة حرصها على سلامة المشرد ومعافاته سريعاً، وأنها تتابع أحواله عن كثب، وقد عقدت اجتماعاً لتوعية الحُراس الآخرين بما حصل.

وعبرت الشركة عن تعاونها لمساعدة الشرطة في التحقيقات.