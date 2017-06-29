شاهد.. طفل لم تمنعه إعاقته من ممارسة كرة القدم

فارس أحمد كامل طفل مصري، يبلغ من العمر 13 عاما، يعيش بساق واحدة بعد بتر الساق الأخرى، إثر إصابته في حادث سير ومع ذلك يمارس هوايته في لعب كرة القدم مع أصدقائه بمركز شباب الحوامدية جنوب #مصر.

ويقول الطفل فارس لـ"العربية.نت" إنه أصيب مع والده في حادث سير قبل عامين وأصيب بكسر في الساق اليسرى، وقام الطبيب بوضعها في الجبس بطريقة خاطئة أدت الى إصابته بتسمم وغرغرينا وهو ما تحتم بترها حفاظا على حياته، فيما أصيب والده بإصابات بالغة أدت لعجزه التام وبقائه قعيدا في المنزل حتى الآن.

وأضاف فارس أنه كان قبل الحادث يمارس #كرة_القدم ويلعب مع أصدقائه في الشارع ومركز شباب الحوامدية، ولذلك أصر على ممارسة هوايته بعد الحادث رغم فقده لساقه اليسرى فهو كما يقول يعشق كرة القدم، ولا يمكن أن يتخلى عن ممارسة تلك الهواية مهما كلفه الأمر.

وقال إنه تعرض لتوبيخ من والده بعد علمه أنه يمارس هوايته المفضلة خشية عليه من الإصابة ولصعوبة ممارسة كرة القدم وهو في هذه الحالة.

ويقول محمد عرباوي صديق فارس إن فارس كان موهوبا في لعبة كرة القدم ويمتلك مهارات عالية في المراوغة وإحراز الأهداف وما زال يحتفظ بتلك الموهبة رغم إصابته ورغم تأثير إعاقته على سرعته ولياقته البدنية لكن لمساته المهارية ما زالت موجودة ويقوم العكاز الذي يستند عليه بدور القدم اليسرى، لكنه بالطبع ليس بنفس قوة ومهارة القدم الطبيعية.

وأضاف أنه يقوم باصطحاب فارس لمركز شباب الجزيرة للعب الكرة وتوصيله بعد انتهاء المباريات لمنزله.