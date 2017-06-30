حارسان لحماية كل مدعو إلى زفاف نجم الكرة ليونيل ميسي

حفل #زواج اللاعب #ليونيل_ميسي مساء اليوم الجمعة بتوقيت عاصمة مقاطعة Santa Fe بالأرجنتين، نادر أمنياً، فبين القيّمين على حراسته ومدعويه البالغين 257 من دول عدة، فريق أمني إسرائيلي من 9 عناصر، إضافة إلى 70 موظفاً مدنياً و380 شرطياً، خصصتهم له بلدية مدينة ولد بأحد أحيائها الفقيرة منذ 30 سنة، وفي بيت لا يزال شاهداً على قلة حال من أقاموا فيه: أب عامل بمصنع للفولاذ وأم كانت تشتغل بمشغل لأدوات المغناطيس، إضافة إلى أربعة أطفال، إلى أن غيّرت براعة ثالثهم ونجوميته بكرة القدم حياتهم وأصبحوا أغنياء ميسورين.

سيتم عزل منطقة سكنية بكاملها من مدينة Rosario البعيدة 310 كيلومترات عن عاصمة #الأرجنتين، بونس آيرس، لحفل زواج ميسي من ابنة جيران ولدت بالمدينة نفسها، ويعرفها منذ الطفولة، وفق ما قرأت "العربية.نت" بسيرتيهما المشتركة، وهي Antonella Roccuzzo البالغة 29 وشريكة حياته بلا زواج منذ 10 أعوام، أبصر النور خلالها ابناهما الوحيدان: ثياغو البالغ 4 سنوات، وماتيو وعمره أقل من عامين.

الصديقة اللبنانية الأصل لزوجة ميسي

حفل زواج ميسي، جذب مدعوين للزفاف من المشاهير، منهم لاعب الأوروغواي "العضّاض" لويس سواريس، والبرازيلي #نايمار، كما والمطربة الكولومبية من أصل لبناني، #شاكيرا، وزوجها اللاعب الإسباني جيرار #بيكيه، إضافة إلى اللاعب الإسباني فابريغاس وزوجته اللبنانية الأصل وأم ابنيه، دانييلا سمعان، الموصوفة بأوثق صديقة لزوجة ميسي.

أكثر من 200 صحافي ومصور من وسائل إعلام في دول عدة "منهم 157 تم قبول حضورهم الحفل" وصلوا إلى "روساريو" في اليومين الماضيين، لتغطية زفاف مهاجم فريق "برشلونة" الإسباني، والذي سيجري في فندق Pullman الشهير.

الفندق التابع لمجمّع Rosario City Center السياحي، محجوز للحفل منذ 3 أيام بالمدينة التي ولد فيها أيضاً الثائر الأرجنتيني، تشي غيفارا، القتيل في 1967 برصاص الجيش الفنزويلي، وفي ذلك الفندق سيشرف جورج ميسي، والد النجم الكروي، على كل مراحل الحراسة الخاصة بابنه وزوجته ومدعويه، وهو ما يشرحه فيديو تعرضه "العربية.نت" نقلاً عن قناة تابعة في "يوتيوب" لموقع وكالة EFE الإسبانية، وببثها البرتغالي في البرازيل.

وما لم يتوقعه كثيرون، ملخصه أن اللاعب لم يعقد قرانه "دينياً" أولاً على شريكة حياته، ثم مدنياً قبيل حفل اليوم الجمعة، على عادة الأرجنتينيين، بحسب ما قرأت "العربية.نت" في مواقع وسائل إعلام محلية راجعت فيها خبر حفل زواجه، ومعظمها أجمع بأن التكاليف ستكون باهظة، لكنها غير معروفة حتى الآن.

صحيفة La Nacion الأرجنتينية أوردت أنه قد يجدد زواجه فيما بعد بكنيسة ما في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يلعب منذ 17 سنة مع فريقها الشهير، وحيث تقيم معه شريكة حياته منذ 10 سنوات، وحيث أبصر ابناهما النور فيها أيضاً، وحيث وعد بأنه سيقيم حفل زفاف آخر فيها لمن تمت دعوتهم ولم يتمكنوا من الحضور.