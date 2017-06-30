كيندال وكايلي جينر تثيران الغضب بسبب قمصان قطنية

اعتذرت نجمتا تلفزيون الواقع #كيندال و #كايلي_جينر بعد موجة غضب سببها قيامهما ببيع قمصان قطنية غالية الثمن تظهر وجهيهما يغطيان صور فرق موسيقية وفنانين مشهورين مثل ذا دور وبينك فلويد وأوزي أوزبورن وغيرهم.



وفي ثاني خطأ تسويقي يتورط فيه مؤخرا أفراد من عائلة #كارداشيان، قالت كيندال وكايلي جينر إنهما سحبتا القمصان التي يبلغ سعر الواحد منها 125 دولارا بعد يوم من طرحها للبيع.



وذكرت الشقيقتان في بيان أن "التصاميم لم تكن مدروسة بشكل جيد، ونحن نعتذر بشدة لأي شخص شعر بالغضب أو الإساءة خاصة عائلات

الفنانين".

وأضاف البيان: "نحن من أشد المعجبين بموسيقاهم ،ولم تكن لدينا النية لازدراء هذه الرموز الثقافية بأي حال من الأحوال".





وجاءت الخطوة بعد غضب من أقارب بعض الفنانين ورسائل من موسيقيين آخرين بشأن استخدام صورهم دون الحصول على إذن.



وكتبت شارون أوزبورن زوجة أوزي أوزبورن على "تويتر": "يا فتيات.. لم تحصلا على حق وضع وجهيكما على صور رموز موسيقية. ركزا على ما تعرفان.. ملمع الشفاه".



وكيندال جينر (21 عاما) وكايلي جينر (19 عاما) أختان غير شقيقتان لنجمة تلفزيون الواقع الشهيرة #كيم_كارداشيان وتعملان عارضتي أزياء ويتابعهما عدد كبير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي أبريل/ نيسان ظهرت كيندال جينر في إعلان جديد لشركة #بيبسي سحبته الشركة بعدما أثار غضب وسخرية منتقدين قالوا إنه يستهين باحتجاجات سياسية وحقوقية.