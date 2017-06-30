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ميسي يدخل اليوم القفص الذهبي.. وهذا ما طلبه العريس!

المصدر: دبي - العربية.نت
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يدخل نجم فريق برشلونة ليونيل #ميسي، اليوم الجمعة القفص الذهبي، بعد علاقة حب طويلة جمعته بصديقته أنتونيلا روكوزو.

وقد بدأ نجوم #كرة_القدم بالتوافد إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس النجم الأرجنتيني، حيث سيقام حفل الزفاف.

سواريز يصل مطار روزاريو سواريز يصل مطار روزاريو
كزافي هرنانديس وكارل بويول كزافي هرنانديس وكارل بويول

ومن أبرز الواصلين لويس #سواريز، ومدافع برشلونة السابق كارلوس بويول، وصامويل إيتو، وتشافي هيرنانديز وسيسك فابريغاس وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.

وقد نشر بويول مساء الخميس على حسابه على "تويتر" صورة تجمع أصدقاء ميسي الواصلين، وكتب معلقاً:" جاهزون!"

يذكر أن حفل الزفاف سيقام في أحد أفخم فنادق المدينة، وقد تم حجز كامل غرفه الـ250 لإقامة الضيوف بحسب ما أورد العديد من الصحف الأجنبية، وسيغطي الحفل 150 صحافياً.

إلى ذلك، يتوقع أن يحضر الحفل 250 شخصاً، من ضمنهم 21 لاعباً من لاعبي #برشلونة.

من مدينة روزاريو حيث سيقام زفاف ميسي من مدينة روزاريو حيث سيقام زفاف ميسي

أما المفاجأة الأكبر، فتجسدت في الهدية التي سيقدمها العروسان للضيوف وهي خدمة تصفيف شعر مجانية للرجال والنساء.

أما عن الهدايا التي ستقدم للعريس، فهنا تطرح المشكلة، إذ ما الذي يمكن أن يقدم لرجل يملك ثروة طائلة؟!

ولعل هذا ما دفع ميسي وأم طفليه أنتونيلا إلى الطلب من المدعوين تقديم التبرعات لمؤسسة "ميسي الخيرية"، التي تساهم في تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال، عوضاً عن الهدايا المادية!

ميسي مع طفليه ميسي مع طفليه
ميسي مع أنتونيلا وطفليهما ميسي مع أنتونيلا وطفليهما

كلمات دالّة

#ميسي, #كرة القدم, #سواريز, #برشلونة

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