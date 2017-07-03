ألمانيا.. حريق في حافلة بعد حادث تصادم ومقتل 17

قالت #الحكومة_الألمانية إن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم حينما اندلعت النيران في حافلة اصطدمت بشاحنة على طريق سريع في #ولاية_بافاريا اليوم الاثنين.

وذكر المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي "للأسف عدد كبير من الناس كانوا في رحلة سياحية من #ولاية_ساكسونيا (في شرق ألمانيا) فقدوا أرواحهم في هذه الحافلة المحترقة".

وكانت صحيفة فرانكنبوست المحلية قالت إن 17 شخصا لقوا حتفهم لكنها لم تذكر مصدر معلوماتها.

وقالت الشرطة على تويتر إن "عددا من الأشخاص" قتلوا وأصيب 31 بعضهم في حالة خطيرة.

وذكرت الشرطة أن 48 شخصا كانوا على متن الحافلة لدى وقوع الحادث.