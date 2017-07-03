هل تتخيل أن هناك طائرة بلا مقاعد تقف فيها طول الرحلة؟

تدرس شركة "فيفا كولومبيا" خطة لإزالة كل المقاعد من طائراتها وجعل الركاب واقفين طيلة الرحلة.

ويؤدي هذا الإجراء إلى خفض أسعار تذاكر الطيران، حيث من المتوقع أن تستوعب الطائرة عدداً أكبر من المسافرين في كل رحلة، وفتح مجال السفر جواً للطبقة العاملة من الكولومبيين أو الراغبين في السفر لقضاء الإجازة من دون تكلفة كبيرة.

وبحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فقد أعلنت الشركة التي تقدم رحلات الطيران الاقتصادية، أخيراً أنها أضافت 50 طائرة من طراز إيرباص 320 لأسطولها، حتى تستغل السوق السياحية المتنامية في بلادها، ومن المقرر أن تحتوي الطائرات الجديدة على المزيد من المقاعد، كما ستكون ذات تكلفة تشغيل منخفضة خلال أول رحلة تطلقها الخدمة في مطلع عام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيفا كولومبيا ويليام شاو وفق ما نقلت ذي إندبندنت إن الخطوط الجوية تنظر في تطبيق خيارات السفر العمودية (..) هناك من يبحث عن سفر أقل تكلفة. من يهتم إذا لم تكن الطائرة مزودة بنظام ترفيه خلال رحلة تستغرق ساعة؟ ومن يهتم بنوع الأرضية إذا كانت من الرخام مثلاً أو إذا لم يقدم له الفول السوداني مجاناً؟".

وتعتبر الفكرة غير جديدة فقد كانت شركات طيران لسنوات تعتمد الطريقة، بحسب الصحيفة البريطانية، وفي عام 2003 سمحت "إيرباص" بفكرة "المقعد" العمودي.

لكن سلطات الطيران المدني لم توافق على هذه الفكرة، كما لم يتم قبول فكرة المقاعد العمودية من قبل القائمين على الأمر في أي بلد حتى الآن، وربما يكون نفس الأمر في كولومبيا أيضاً.