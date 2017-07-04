غطاء السرير في البراد.. أفكار مبتكرة ضد الحر

إن بعض الموجات الحارة أثناء فصل #الصيف قد تتخطى قدرات بعض أجهزة #التكييف، مما ينعكس علينا في صورة توتر ومزاج سيئ وقلة #نوم أثناء الليل.

صحيفة "ميرور Mirror" البريطانية أعدت قائمة من 15 نصيحة لكيفية الحفاظ على برودة مناسبة في المنزل دون الاستعانة بأجهزة التكييف أو كنوع من الدعم الإضافي لأجهزة التكييف أثناء الموجات شديدة الحرارة:



1. الأغطية القطنية

عليك بالابتعاد عن استخدام أغطية الأسرة المصنعة من الساتان أو الحرير، واختيار أغطية مصنوعة من الكتان و #القطن الأكثر برودة. كما أن أغطية الأسرة ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من الأقمشة الخفيفة (مثل القطن المصري) تعد مناسبة للغاية في موسم الصيف الحار.



2. حيل "الفريزر"

يمكن وضع أغطية الأسرة داخل #فريزر الثلاجة (البراد) لبضع دقائق قبل أن تذهب إلى النوم. تأكد من وضع الأغطية في كيس من البلاستيك قبل أن تضعها بالفريزر حتى لا تلتقط أي روائح أطعمة منه. لاحظ أن هذه الطريقة لا تضمن استمرار البرودة طوال الليل ولكنها سوف تعطيك متنفسا لفترة من الوقت حتى تتمكن من النوم.



3. تجنب الوجبات الساخنة

حاول أن تتجنب الأواني الساخنة، حيث إن #الوجبة_الساخنة غير مستحبة في ليالي الصيف الحارة. يفضل تناول السلطات والفواكه الباردة.



4. موقع مناسب للمروحة

تكون المراوح عظيمة في درجات الحرارة المعتدلة، ولكن عندما تتصاعد درجات الحرارة فإن المراوح لا تفعل شيئا سوى توزيع الهواء الساخن في كل مكان. لذا يلزم تحديد المكان الاستراتيجي للمروحة: إذا كنت توجه المراوح إلى الخارج قليلا نحو النوافذ، فإنها تخرج الهواء الساخن. إذا كان لديك مروحة سقف عليك تشغيلها عكس اتجاه عقارب الساعة لسحب الهواء الساخن بعيدا.



5. مروحة الجليد

مازالت النصائح تتناول المراوح، مع فكرة "اصنعها بنفسك".. فيمكن استخدام مقلاة أو صندوق يتم تعبئته بمربعات الثلج ثم يترك أمام المروحة. عندما يذوب الثلج فإن النسيم من المروحة يلتقط الهواء البارد القادم من سطح صندوق الثلج وينقل الهواء البارد اللطيف.



6. افتراش الأرض

يرتفع الهواء الساخن إلى أعلى، ولذا فإن النوم في غرفة بالطابق الأرضي ستكون أفضل من غرفة بالدور العلوي. إذا كنت في شقة من طابق واحد يمكنك فرش غطاء على الأرض لنوم هادئ.



7. تجنب البخار

بالطبع يفضل الجميع الاستحمام بشكل متكرر للتخلص من العرق ولتبريد الجسم، لذا يجب التأكد من أن المياه فاترة بدلا من الدافئة/الساخنة. إن #البخار يعلق في جو المكان ويجعل الغرف أكثر سخونة.



8. تخفيف الإضاءة

تشع المصابيح الكهربائية، حتى ولو كانت صديقة للبيئة، حرارة في المكان، لذلك عليك أن تطفئ المصابيح أو تخفيف #الإضاءة قدر المستطاع. فالحفاظ على الأضواء مطفأة لا يوفر في فاتورة الكهرباء فحسب، ولكنه يضمن أيضا تخفيض الحرارة الزائدة داخل المنزل.



9. أغطية رطبة

يمكن تعليق غطاء سرير مبلل أمام النافذة المفتوحة، فهذا يؤدي إلى خفض درجة حرارة الغرفة.



10. لا للأجهزة الإلكترونية

كما هو الحال بخصوص المصابيح الكهربائية، ينطبق الشيء نفسه على #الأجهزة_الإلكترونية. ولذا يجب فصل الهاتف والأجهزة الأخرى، ولا داعي لشحنها أثناء نومك، لتتجنب المزيد من الحرارة في الغرفة.



11. وسائد قطن و حبوب

الوسائد المحشوة بالحبوب لا تمتص الحرارة مثل الوسائد المحشوة بالقطن. لذا يجب أن تتجنب الوسائد المحشوة بالإسفنج أو أي مكونات صناعية في فصل الصيف.



12. إغلاق الستائر

لضمان انتشار البرودة في غرفتك وسرعة تأثير جهاز التكييف، يجب إسدال #الستائر نهارا حيث أن أشعة الشمس تكون في أقصى درجات سخونتها، وتعبر من زجاج النوافذ لتسخن كل شيء بالداخل.



13. تكعيبة العنب

إن وجود حديقة جميلة حول البيت يساعد فعلا إذا احتوت تلك الحديقة على الأشجار المناسبة. فهناك بعض الأشجار التي تمنح البرودة والظل، وهو ما تقدمه تكعيبات العنب على سبيل المثال.



14. الطلاء الأبيض

إن دهان منزلك باللون الأبيض يساعد على انعكاس الضوء وبالتالي على تبريد المنزل ككل.



15. العزل الجيد

من الأخطاء الشائعة هو اعتقاد البعض أن استخدام العزل للأسقف والجدران يكون لأغراض التدفئة ومنع تسرب المياه المرتشحة، لكن الصحيح هو أن العزل الجيد يبقي الحرارة المرتفعة خارج البيت.