بالصور.. رئيس فرنسا معلقا أسفل هيلكوبتر بعرض البحر

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون ، الأربعاء، نشرها بدوره، عقب زيارته #الغواصة "لوتيريبل"، التي تعمل بالطاقة النووية ليشاهد مناورة لإطلاق #صاروخ قادر على حمل #رؤوس_نووية .
وتمّ إنزال ماكرون أثناء المناورة من طوّافة #هيلكوبتر التي أقلته إلى الغواصة في القاعدة البحرية في كروزون، قرب مدينة بريست، حيث تفقد الغواصة واستمع إلى إيجاز عن مهماتها.
Visite aux sous-mariniers du SNLE "Le Terrible". pic.twitter.com/Eu9dYmrXCO— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 4, 2017
ووصف الرئيس الفرنسي الجديد الأسطول الفرنسي والقوات النووية، بأنّهما حجر الزاوية في #الجيش_الفرنسي والأمن، مؤكداً أنّ قوات بلاده ستخضع لعملية تحديثية في السنوات القليلة المقبلة.