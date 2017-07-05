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بالصور.. رئيس فرنسا معلقا أسفل هيلكوبتر بعرض البحر

المصدر: العربية.نت
ماكرون أثناء هبوطه من الطائرة للغواصة في عرض البحر
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تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون ، الأربعاء، نشرها بدوره، عقب زيارته #الغواصة "لوتيريبل"، التي تعمل بالطاقة النووية ليشاهد مناورة لإطلاق #صاروخ قادر على حمل #رؤوس_نووية .

Avec les sous-mariniers du « Terrible ». Une plongée au cœur du quotidien de ceux qui protègent la nation. Merci.

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وتمّ إنزال ماكرون أثناء المناورة من طوّافة #هيلكوبتر التي أقلته إلى الغواصة في القاعدة البحرية في كروزون، قرب مدينة بريست، حيث تفقد الغواصة واستمع إلى إيجاز عن مهماتها.

ووصف الرئيس الفرنسي الجديد الأسطول الفرنسي والقوات النووية، بأنّهما حجر الزاوية في #الجيش_الفرنسي والأمن، مؤكداً أنّ قوات بلاده ستخضع لعملية تحديثية في السنوات القليلة المقبلة.


كلمات دالّة

#إيمانويل ماكرون, #الغواصة, #صاروخ, #رؤوس نووية, #هيلكوبتر, #الجيش الفرنسي

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