بالصور.. رئيس فرنسا معلقا أسفل هيلكوبتر بعرض البحر

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون ، الأربعاء، نشرها بدوره، عقب زيارته #الغواصة "لوتيريبل"، التي تعمل بالطاقة النووية ليشاهد مناورة لإطلاق #صاروخ قادر على حمل #رؤوس_نووية .

Avec les sous-mariniers du « Terrible ». Une plongée au cœur du quotidien de ceux qui protègent la nation. Merci. A post shared by Emmanuel Macron (@emmanuelmacron) on Jul 4, 2017 at 12:02pm PDT

وتمّ إنزال ماكرون أثناء المناورة من طوّافة #هيلكوبتر التي أقلته إلى الغواصة في القاعدة البحرية في كروزون، قرب مدينة بريست، حيث تفقد الغواصة واستمع إلى إيجاز عن مهماتها.

Visite aux sous-mariniers du SNLE "Le Terrible". pic.twitter.com/Eu9dYmrXCO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 4, 2017

ووصف الرئيس الفرنسي الجديد الأسطول الفرنسي والقوات النووية، بأنّهما حجر الزاوية في #الجيش_الفرنسي والأمن، مؤكداً أنّ قوات بلاده ستخضع لعملية تحديثية في السنوات القليلة المقبلة.





