شاهد.. لطفي بوشناق يغني ويجمع المال في شوارع اسطنبول

انضم الفنان التونسي #لطفي_بوشناق إلى فرقة موسيقية من اللاجئين السوريين، وشاركها الغناء في أحد شوارع مدينة #اسطنبول، بغرض تشجيعها ومساعدتها على تحصيل بعض المال من المارة.

وتداول تونسيون وسوريون بكثرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بوشناق وهو يؤدي أحد المقاطع الغنائية مع فرقة موسيقية سورية شابة، افترشت أحد الشوارع الرئيسية لمدينة اسطنبول التركية، تحديدا شارع الاستقلال بمنطقة #تقسيم، لتقديم عرض غنائي للمارة الذين تجمعوا للاستماع إلى المعزوفات الحلبية.

وعقب انتهائه من الغناء معهم، قام بوشناق بجمع النقود من المتفرجين في سلّة لعناصر الفرقة الشباب.

وفي الشوارع الرئيسية لاسطنبول، تتواجد عدة فرق موسيقية سورية امتهن أفرادها الفن بهدف الحصول على بعض المال، بعد أن أجبرتهم ظروف الحرب على اللجوء إلى تركيا.