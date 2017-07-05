ملكة جمال توثق مصرعها بفيديو مباشر

لا تزال "فيديوهات الموت المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم تكرارها تشكل صدمة لكل من يشاهدها. وفي أحدث تلك الفيديوهات، ما نشر قبل أيام لفتاتين وثقتا حادث موتهما أثناء قيادة السيارة وتناول الكحول في إحدى المناطق بأوكرانيا.

وفي التفاصيل، صورت ملكة جمال المراهقين صوفيا ماجيركو البالغة من العمر 16 عاما في أوكرانيا لحظة مقتلها بحادث سير برفقة صديقتها داشا ميدفيديفا البالغة من العمر 24 عاماً، في بث مباشر عبر إنستغرام.

وقد تحطمت السيارة بعد اصطدامها بعمود إنارة. وذكرت الشرطة، أن صوفيا التي فازت بمسابقة الجمال المحلية في مدينتها إزيوم، قد توفيت على الفور، في حين توفيت صديقتها أثناء نقلها إلى المستشفى، متأثرة بإصابتها.

وأظهرت بعض الصور المتداولة للحادث، السيارة شبه محطمة بالكامل.

ووثق الفيديو لحظة اصطدام السيارة على ما يبدو، وقد سمع صوت تحطم السيارة، ومن ثم عم الظلام، إلى أن سمعت في ما بعد أصوات بعض الأشخاص الذين يرجح أنهم كانوا مارين وشاهدوا الحادث.