مصر.. وفاة الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير عن 33 عاماً

غيب الموت، اليوم الأربعاء، الفنان والإعلامي المصري الشاب عمرو سمير، وذلك عن عمر يناهز 33 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

بدأ الفنان الراحل عمله الفني وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم "القتل اللذيذ" أمام الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وعقب تخرجه من كلية الإعلام عمل كمقدم برامج بقناة ميلودي، ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة، وشارك في تقديم البرنامج الشبابي "شبابيك"، ثم عمل في عدة فضائيات مصرية مختلفة.

شارك عمرو سمير مع الفنانة عبلة كامل في فيلم "عودة الندلة"، حيث قام بدور ابنها، كما شارك في مسلسلات "جدار القلب" و"قضية رأي عام" و"مزاج الخير".