بالصور.. شخصية سياسية حققت رقماً قياسياً بـ "العناق"

عاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى الواجهة مجدداً في #وسائل_الإعلام الجديد، وذلك بمعانقته المستمرة للزعماء، حيث علق الكثيرون على ذلك.

وكان مودي قد لفت الانتباه منذ العام الماضي بكثافة العناق مع الرؤساء وقادة العالم، بحيث لا يمكن لأحد أن يكون قد نافسه على ذلك من قبل.

وباتت عناقاته تتصدر عناوين صحف الأعلام مع #الصور التي ترافقها، التي ننشر بعضا منها هنا.

وقد كان مودي مثيراً للانتباه عندما عانق الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما، بأن لف يديه حول خصر الرجل، بدلاً من الاكتفاء بالمصافحة الرسمية كما يفعل الزعماء عادة.

وإذا كان ما جرى مع أوباما حصل في العام الماضي، فقد تكرر مطلع هذه السنة مع الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا #هولاند في احتفالات عيد الجمهورية الفرنسية التي حضرها مودي.

ويبدو أن #هولاند كان قد تفاعل مع هذا العناق، حتى لو أنه بدا له غريباً في البداية.

ولكن آخرين من الشخصيات المعروفة والمشاهير الذين يلتقيهم #مودي ويعانقهم أصبحوا تقريباً معتادين على هذا الطقس من رئيس الوزراء الهندي.

وأوباما وهولاند ليسا إلا جزءاً من الصورة الكبيرة لما اشتهر به مودي من أسلوب العناق المميز غير المسبوق في تاريخ الزعماء في #العالم.

والآن بات ذلك روتينا لمودي وهو يقابل زعماء وممثلين أو رجال أعمال وحتى أعضاء حزبه.