بالصور.. قصة "المعذب" الصيني الذي يشبه بوتين

يشبه مزارع صيني بشكل غريب الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، حيث أثار ضجيجا في وسائل الإعلام الصينية بهذا الخصوص.

الرجل واسمه لو يوان يبلغ من العمر 54 عاما ويعيش في مقاطعة انهوى الواقعة بوسط الصين، واكتسب شهرة لسماته المتميزة في شبهه ببوتين.

وتبدو الملامح واضحة في تشابه الاثنين في طريقة الشعر، والجبهة الواسعة والعيون الزرقاء، كما أن الرجلين بذات الطول حوالي 5 أقدام و8 بوصات.

وعلى الرغم من هذه الشهرة فإن السيد لو لا يزال يبحث عن #الحب، ولديه مخاوف في أن يجد زوجة له مع تقدم السن.

والرجل لا يزال عازبا رغم أنه تجاوز متوسط العمر، ورغم وجهه الشهير.

وقد عاد إلى الأضواء هذا الأسبوع مع زيارة #الرئيس_الصيني شي جين بينغ إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين.

وقد ظهر لو لأول مرة في عام 2011 وأشهرته مختلف البرامج التلفزيونية والصحف والمجلات.

ومع ذلك، فهو يواصل حياته العادية كمزارع بسيط #أعزب، يعيش على دوام جزئي وكشخصية مشهورة محليا.