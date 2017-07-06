ما الطرفة التي أضحك بها رئيس وزراء كندا ملكة بريطانيا؟

استطاع #رئيس_وزراء_كندا جاستن ترودو أن يضحك الملكة البريطانية اليزابيث الثانية في زيارته لها يوم الأربعاء في #أدنبرة، هذا بعدما استطاع أن يظهر لهجته المحلية المقنعة وبعد أن حصل على درجة دكتوراه فخرية من جامعة أدنبرة في رحلته إلى اسكتلندا هذا الأسبوع.

ومنحت جامعة أدنبرة الدرجة الفخرية للسياسي الليبرالي الكندي، تقديرا لالتزامه بالمساواة والتنوع.

وعندما التقى الملكة في قصر هوليرود بأدنبرة، فقد استطاع اقتلاع الابتسامة والضحك من #اليزابيث الثانية وهو يقول لها: "لقد منحت الدكتوراه الفخرية من جامعة أدنبرة، وهذا ما سوف يرعب العديد من الأساتذة السابقين لي، الذين سوف يرون أنني أصبحت أحمل درجة الدكتوراه الآن.. بل إنها الفخرية".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة لم تتمالك نفسها من التفاعل مع هذه الطرفة من رئيس الوزراء الشاب الذي يبدو أن الملكة قد استلطفته.

وكان رئيس الوزراء يزور اسكتلندا في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين فى هامبورغ الألمانية يومي 7 و8 يوليو الجاري.

وهو ثاني رئيس وزراء كندي يحصل على شهادة فخرية من الجامعة نفسها، بعد السير ويلفريد لورييه في عام 1902.

وفي كلمته التي ألقاها جاستن ترودو أثناء حصوله على الدرجة الفخرية، تعرض لذكر تاريخ عائلته التي كانت تعمل في صيد الأسماك، وكيف أن جده كان مشبعا بالأمل في الحياة الأفضل.